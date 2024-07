Consejo de Estado dio vía libre para que la Agencia Nacional de Tierras pueda comprar predios emproblemados o invadidos

La decisión del alto tribunal se basó en que la ley como tal no otorga ningún tipo de facultades al director de la Agencia Nacional de Tierras, para emitir una directiva con la que se abstuvo la entidad a adelantar procesos para la adquisición de esos bienes que se estaban bajo condiciones que involucraban a terceros.

El Consejo de Estado también eliminó de esa directiva, el aparte que mencionaba que “en los casos de procesos de compra directa de predios que se encuentra en curso que hayan sido puestos en oferta por sus propietarios, que hayan sido objeto de invasiones u otras de las vías de hecho mencionadas en el apartado anterior, se suspenderán tales procesos , y no se procederá con los respectivos estudios técnicos que viabilizan la compra”.

“Para la Sala resulta absolutamente claro que, de un lado, la citada Ley otorgó al Consejo Directivo de la Agencia una competencia para autorizar a la Agencia determinada conducta y, de otro lado, la Directiva, proferida por el director de la Agencia, indicó que tal competencia no podía ser ejercida”, concluyó el Consejo de Estado.

En ese entonces, Samper aseguró que “aquí no vamos a tolerar violaciones a la propiedad privada. No vamos a tolerar ningún hecho que vulnere los derechos constitucionales de los propietarios. No vamos a comprar un solo metro de tierra de una finca invadida u hostigada”.