Cerró el primer laboratorio legal de hoja de coca en Colombia: indígenas quedaron solos y cultivos volvieron al narcotráfico

La primera licencia

La organización contrató a 30 personas y construyeron tres instalaciones para los testeos, la producción y la exportación, pero no hubo ventas, porque no tiene el permiso de comercialización: “ Nos falta un decreto y que el Gobierno cumpla ”, agregó Victoriano Piñacué. Aunque aguardó por varios meses y varios ministros le dieron la palabra para recomponer el camino del negocio, en diciembre de 2024 la situación empeoró y se tomó la decisión de cerrar la planta.

“Cerramos la planta. Teníamos 30 funcionarios con todo lo de ley pago, pero nosotros no somos monjitas de la caridad y no podíamos tener a nuestros funcionarios produciendo para no vender nada. Yo me aburrí de andar tomando tinto con esos ministros, en esos despachos, porque solamente palmaditas en la espalda, me decían: ‘Qué proyecto tan bonito, esto es lo que Colombia necesita’, decían a bocas llenas, pero nunca ejecutaron”, manifestó el vocero de la organización a SEMANA.