Petro se propone acabar con 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo en menos de cinco meses: “Pagos por erradicación voluntaria”

“No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza con el campesinado del Catatumbo. Fundamental para que progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca, cultivos no es cortar la mata, dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluida sus raíces. Es lo que impide que vuelva a retoñar”, explicó Petro.