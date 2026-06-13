Roy Barreras habla de Iván Cepeda y los resultados de las encuestas: “Dejaron ahogar al experto que los había logrado salvar de otras tormentas”

Los resultados de las encuestas de AtlasIntel para SEMANA, y Guarumo, publicada por el diario El Tiempo este sábado, 13 de junio, dejan mal parado al candidato presidencial Iván Cepeda y aventajaron a Abelardo de la Espriella.

Los números que ya no le sonríen al político de izquierda, tienen al petrismo y al progresismo con los pelos de punta, buscando responsables y lanzando críticas de un lado y del otro.

Las redes sociales, por ejemplo, fueron escenario de una gran controversia que inició cuando el periodista Daniel Samper Ospina escribió en su cuenta oficial de X: “Al final, Roy Barreras tenía razón. Gustavo Petro se equivocó al abandonarlo y dejarlo morir solo. Con Roy de candidato, o al menos fórmula, la izquierda habría sido más competitiva que con Iván Cepeda”.

La académica Isabel Arroyo salió al paso y reaccionó. “Completamente en desacuerdo, Daniel Samper. A Roy no lo dejaron solo. Nunca fue competitivo. Nunca marcó más del 1%, pese a toda la propaganda que le hicieron varios líderes de opinión que lo intentaron vender como un estadista y no como el politiquero que todos sabemos que ha sido”.

Barreras no se quedó callado y respondió mirando hacia atrás, analizando el panorama político del 2026 y las más recientes encuestas en las que Iván Cepeda ya no sale bien librado.

Roy Barreras e Iván Cepeda Foto: Semana/AFP

“Apreciada Isabel, tu actitud y la de muchos sectarios ciegos e ingratos me recuerda esta anécdota de la que me reí mucho una vez: estando en el mar en medio de olas turbulentas y a punto de hundirse, un pescador (de votos o de peces) decidió tirar al agua uno de los motores de su lancha y dejar ahogar al compañero experto que los había logrado salvar de otras tormentas ‘para no cargar con ese peso’. Se hundieron y todavía los están buscando”.

Y siguió: “Sabes tú, querida Isabel, defensora de mis mismas causas, ¿quién es autor de la Ley de Victimas? Y, ¿del Marco para la Paz? ¿De la JEP? ¿De la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas? ¿Del Estatuto de la Oposición? ¿De las Agencia de Desarrollo rural y de la Agencia Nacional de Tierras? ¿Sabes que se originan todas en el Acuerdo de Paz que tú defiendes —gracias— y del que fui negociador plenipotenciario y firmé a nombre del Estado colombiano? Ah y sabes quién fue cofundador del Pacto Histórico y sabes que fue en mi apartamento hace cinco años con Iván Cepeda y Gustavo Petro que nació el Pacto y se trazó la estrategia que permitió el primer gobierno de izquierda de Colombia".

El presidente Gustavo Petro y el excandidato Roy Barreras se reunieron en la Casa de Nariño. Foto: Redes sociaels

Remató: “¿Y sabes que después de todo eso Gustavo Petro prohibió votar por mí descartando una fórmula de centro-izquierda para jugársela con una fórmula de izquierda-izquierda? Seguramente tú has hecho más que yo por la paz y por la vida y por este proyecto político, ¡gracias también por eso! Pero no por lo que haces en esta campaña porque voces sectarias y cerradas como la tuya que no dejan crecer y no saben construir sino destruir y descalificar, nos tienen 8 puntos por debajo".

Roy Barreras ha sido claro en que votará por Iván Cepeda, pero también ha sido franco y ha dicho que su campaña no dialoga y no es abierta. Y, a su juicio, una campaña cerrada “pierde”.