Los detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Roy Barreras tras la suspensión de la Constituyente

El presidente Gustavo Petro y el excandidato Roy Barreras se reunieron este jueves en la Casa de Nariño. “Como en los tiempos de la fundación del Pacto”, escribió el exembajador en sus redes. Contrario a las especulaciones, del encuentro no salió la decisión de que Barreras se sumara a la campaña de Iván Cepeda, aunque sí votará por el candidato de izquierda.

Gustavo Petro y Roy Barreras se reunieron en la Casa de Nariño: “Como en los viejos tiempos”

SEMANA confirmó con fuentes de la Casa de Nariño que, luego de descartar la idea de la constituyente, Petro buscaba un análisis político sobre la nueva recomposición del Congreso tras el debilitamiento de su propuesta. También se habló de las presidenciales.

La fuente dijo que Barreras hizo un diagnóstico de la campaña de Cepeda y la consideró paralizada y cerrada. Cepeda no ha llamado a Roy Barreras, tampoco a Juan Daniel Oviedo y no ha logrado ninguna adhesión en la primera semana. El tiempo se agota.