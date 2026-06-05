Roy Barreras, quien logró 14.000 votos en las presidenciales y es rechazado en el Pacto Histórico, busca aterrizar en la campaña de Iván Cepeda

A pocos días de que se lleve a cabo en el país la segunda vuelta presidencial, en la que el próximo 21 de junio se volverán a medir en las urnas el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y el aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, se conoció una nueva movida política que generó varias reacciones.

Tiene que ver con el anuncio que hizo el excongresista y candidato presidencial Roy Barreras de apoyar la candidatura de Iván Cepeda en la recta final de la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, lo particular es que ha sido rechazado por el Pacto Histórico y Cepeda aún no ha dado el visto bueno sobre esa situación.

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Roy Barreras tuvo una muy baja votación de solo 14.000 votos en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, en un video que publicó en sus redes sociales expresó: “Estamos a 15 días, escasas dos semanas, en que vamos a definir, ustedes y yo y todos los colombianos, el destino de esta patria. Durante 10 meses recorrí este bello país advirtiendo los riesgos de la polarización ahora inevitable, pero aún, aún puede salvarse la vida durante 17 años”.

“He defendido y construido las causas progresistas de la verdad, de la vida, de la paz, de los derechos de las víctimas, de las minorías; están ahora en juego. Vamos a salvarlos juntos. 400.000 colombianos que votaron por nuestro partido, la Fuerza de la Paz. Ya lo hicieron por Iván Cepeda y por el voto progresista en primera vuelta, pero eso no es suficiente. Tres millones de colombianos que votan en el centro, independientes, que no están tranquilos con ninguna de las dos opciones, tienen la clave para decidir ese destino”, afirmó Barreras.

E indicó: “Los votantes de Sergio Fajardo, de Claudia López, de Oviedo, de Galán, de Aníbal Gaviria, los independientes, aun los que votaron en blanco, los necesitamos. Ustedes, la inmensa mayoría, caminaron con nosotros defendiendo el plebiscito por la paz y defendiendo las instituciones, defendiendo el equilibrio de poderes, la independencia, aquello en lo que creemos, la libertad de prensa de opinión. Vamos a defenderla juntos, pero para eso el mensaje no es para ustedes, sino para la campaña de Iván Cepeda, que hay que sacudirla. La campaña tiene que abrirse a otras ideas”.

No obstante, Roy Barreras no se ha quedado quieto y entregó detalles de un encuentro que sostuvo con el presidente Gustavo Petro: “Tuve la oportunidad de conversar con el presidente Petro y ahora que estamos en el ambiente de mundial, déjeme usar esta metáfora. Si usted tiene a James o a Lucho con la camiseta puesta y el técnico le prohíbe jugar, pues es posible que James se moleste”.

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“Pero si al siguiente partido lo convoca, primero está la selección y primero Colombia. Entonces, claro que a mí me dolió que, por un error político, además, ellos hubieran aplastado mi candidatura. Pero eso no bastó para que una semana antes de la elección, como usted sabe, yo invité a votar a las 400.000 personas que votaron por mi partido, la Fuerza de la Paz, en marzo, para que votaran de una vez por Cepeda”, expresó finalmente Roy Barreras en diálogo con Blu Radio.