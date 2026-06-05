Revelan en vivo el supuesto motivo por el que Petro frenó la constituyente junto a Iván Cepeda: “Están obligados”

El pasado jueves hubo asombro en Colombia después de que el comité promotor de una asamblea nacional constituyente suspendiera el trámite y se le pusiera freno a esta idea.

La iniciativa había sido defendida en varias oportunidades por el presidente Gustavo Petro, quien incluso invitó a los ciudadanos a donar dinero para la logística de la recolección de las firmas.

Carlos Alonso Lucio, exmiembro del M-19 y excongresista, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, se refirió al motivo que habría detrás de que se suspendiera la constituyente.

El comité promotor de la constituyente desistió de convocar a asamblea nacional. Foto: Semana

“En boca de Petro, lo de la constituyente quiere decir destrucción de la Constitución de 1991. (…) Él es un autoritario, no es un demócrata, constantemente viola las reglas de juego”, comentó.

En ese sentido, puso ejemplos como una supuesta violación de la función de las Fuerzas Armadas o del equilibrio de poderes y la autonomía de cada una de las instituciones.

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Por todo esto, sostuvo que el jefe de Estado siempre ha buscado la “destrucción democrática” y, por lo mismo, ha intentado sacar adelante la constituyente.

“Esto fue lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela cuando cambia la Constitución y se atornilla en el poder. (…) Es el mismo diseño, el mismo empeño y esa insistencia por ponerle cada vez más zancadillas a la democracia”, apuntó.

En ese momento, Lucio habló de Iván Cepeda y advirtió que junto a Petro no pueden decir las “verdades” de lo que piensan hacer, por lo que “están constantemente obligados a mentir”.

Este sería el motivo, de acuerdo con el exmiembro del M-19, por el que Petro echó para atrás la idea de la constituyente y se frenó. Incluso, alertó que todo se trataría de un cálculo electoral.

Gustavo Petro e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

“Ellos echan la reversa de su verdadero proyecto de constituyente para intentar engañar a esa franja de voto independiente que sí tiene una línea roja con este tema. Es una maniobra electoral para seducir a ese voto que ellos saben que de ninguna manera tolera la violación de la Constitución”, expresó.

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El excongresista aseguró que en estos momentos, cuando queda poco para la segunda vuelta presidencial, les resulta “inconveniente” a Petro y Cepeda la idea de la constituyente, motivo por el que recularon.

Por lo mismo, reiteró que todo se trataría de un supuesto engaño, ya que apuntó que si el candidato del petrismo gana las elecciones, muy seguramente la idea resurgirá e iniciarán nuevamente todo el proceso.

“Ante la eventualidad de que Cepeda llegara a la Presidencia, lo primero que hacen es convocar esa constituyente para destruir la Constitución y empotrarse en el poder”, manifestó.

Lucio dejó claro, según su visión, que hoy en día el candidato Abelardo de la Espriella es la única “garantía” de que en 2030 en Colombia se lleven a cabo nuevamente unas elecciones libres.

“Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en manos de la misma gente, porque Cepeda es lo mismo que Nicolás Maduro y Chávez. (…) Si Colombia comete los mismos errores que Venezuela, vamos a pagar las mismas y trágicas consecuencias”, complementó.