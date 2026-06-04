Comité promotor de la constituyente desiste de convocar a asamblea nacional

El comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente que se estaba proyectando desde las bases de los seguidores del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico, desistió de mantener ese proyecto político.

“El comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de un proceso de reflexión colectiva sobre la coyuntura nacional y el momento político que atraviesa Colombia, informa a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y políticas que hemos decidido detener el proceso de recolección de firmas y retirar el proyecto de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”, anunciaron sus integrantes.

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La confirmación se da días después de la primera vuelta presidencial en la que el candidato del continuismo, Iván Cepeda, quedó segundo frente al aspirante de derecha, Abelardo de la Espriella, y en un escenario en el que los políticos de centro están pidiendo garantías desde las campañas que se enfrentarán en la segunda vuelta sobre el respeto a la Constitución y las instituciones.

“Esta decisión responde a una lectura responsable de las condiciones políticas actuales y a la necesidad de concentrar los esfuerzos democráticos, sociales y organizativos en la construcción de consensos amplios que permitan defender la democracia y consolidar una gran alianza por la vida, capaz de frenar el avance de los sectores de extrema derecha que amenazan los derechos, la convivencia y la paz en nuestro país”, expresó el comité promotor.

En esa declaración afirmaron que las firmas recogidas demuestran un anhelo de cambio, justicia social, ampliación de derechos, equidad y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Sin embargo, optaron por un nuevo camino: buscar el gran acuerdo nacional que propone la campaña de Cepeda.

“Los anhelos de cambio no son una amenaza para las instituciones; por el contrario, son una expresión legítima de una sociedad que aspira a profundizar la democracia y ampliar las oportunidades para todas y todos. Por ello, seguiremos defendiendo la vida, los derechos humanos, la libertad, la paz y la democracia como principios irrenunciables para el futuro de Colombia”, expresaron los promotores.

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Ese no es el único pronunciamiento que llegará desde las bases del petrismo. En cuestión de horas se espera una intervención de Cepeda que estaría encaminada a los puntos en los que el candidato podría buscar acercarse al centro.