Cuando Petro juró sobre mármol que no convocaría a constituyente: tras el incumplimiento, él e Iván Cepeda prometen en campaña que ahora sí es verdad

En 2018, a punto de que el país eligiera en las urnas al sucesor de Juan Manuel Santos, la basílica del Voto Nacional, en Bogotá, fue escenario de un hecho político que sigue marcado en la mente de los colombianos.

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Claudia López, Antanas Mockus, Ingrid Betancourt, Ángela María Robledo y Gustavo Petro entraron por la puerta principal y juntos. Ingrid Betancourt, que llegó en ese momento desde Europa a dar su apoyo al candidato de la Colombia Humana, se alejó del grupo en un momento de recogimiento y minutos después se volvió a unir.

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Para ese momento ya estaba más que claro que Claudia López y Mockus apoyarían a Petro. Con la basílica del Voto Nacional al fondo, que tiene una carga histórica y política muy grande, el grupo que había sido convocado para ese acto comenzó a hablar.

“Estamos a una X en el tarjetón de jubilar a toda la clase política tradicional, a todas las maquinarias, al santismo, al uribismo, al gavirismo, al vargasllerismo, a la parapolítica”, dijo Claudia López. “No venimos a unir ni a fusionar la Coalición Colombia con la Colombia Humana, ambos son dos proyectos políticos distintos y lo seguirán siendo”, agregó ella en ese momento para evitar confusiones.

Mockus tuvo la palabra después. No podía ser de otra manera, el profesor utilizó una figura contundente para que quedaran muy claras las condiciones con las que iban a apoyar a Petro. 12 mandamientos —como los llamó Ángela María— fueron aceptados por el candidato y tal como Moisés escritos sobre una piedra. Mockus preguntaba y Petro respondía:

— ¿Se compromete a no expropiar?

— Me comprometo a no expropiar, nunca lo he hecho.

— ¿Se compromete usted a no convocar una asamblea constituyente?

— Me comprometo a no convocar una asamblea constituyente y a defender a fondo la Constitución de 1991.

— ¿Se compromete a manejar los recursos públicos como recursos sagrados?

— Me comprometo a manejar los recursos públicos como recursos sagrados y a mantener la disciplina fiscal. No solo me comprometo, sino que lo he hecho, jamás me he robado un solo peso de los colombianos o las colombianas.

— ¿Se compromete a impulsar la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización?

— Ratifico mi compromiso de impulsar la iniciativa privada en millones de colombianas y colombianos, el emprendimiento y la formalización de la economía, con un trabajo decente y con todos los elementos para poder trabajar.

— ¿Se compromete a garantizar la democracia pluralista y el respeto a la diversidad?

— Sí, me comprometo, la democracia es el objetivo de mis 40 años de lucha.

— ¿Se compromete a respetar el Estado social de derecho?

— Sí, me comprometo a defender la independencia entre las ramas del poder público, la participación real y efectiva de la ciudadanía, la justicia social, que son fundamentos del Estado Social de Derecho.

Los ‘mandamientos’ quedaron escritos en mármol, o en piedra —como dijo Mockus—. Pesaban tanto simbólica y físicamente, que al momento de levantarlos sobre la mesa se requirieron varias manos. Petro prometió llevarlos hasta el despacho presidencial.

Mockus se tomó un tiempo prudente para pensar su voto. Al final del día dejó a un lado el voto en blanco y eligió a Petro. La negociación de los puntos se dio a puerta cerrada y, según él, “fue una obra de filigrana de Claudia”.

“Acá estamos personas que somos muy distintas y que permaneceremos distintas, pero queremos cumplir nuestros roles de ciudadanos”, dijo Mockus. “Con Gustavo tenemos diferencias políticas, programáticas, pero no éticas, los que estamos en esta mesa somos decentes”, dijo Claudia López en ese momento.

Ahora, en 2026, este 4 de junio, el gobierno del presidente, Gustavo Petro, y su candidato presidencial, Iván Cepeda Castro, desistieron de la Constituyente. Lo hicieron tras el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y en un intento de ganar aliados políticos con miras a las elecciones definitivas del 21 de junio.

¿Los colombianos les creerán? Las elecciones presidenciales de Colombia, en segunda vuelta, se llevarán a cabo el 21 de junio de 2026 y los votantes tendrán la posibilidad de elegir entre Cepeda o el abogado Abelardo de la Espriella. El ganador asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará Colombia hasta el 7 de agosto de 2030.