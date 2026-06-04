Constituyente | La historia de las placas de mármol sobre las cuales Petro juró en vano: “Las mandamos a hacer en el Cementerio Central. Yo les digo lápidas”

9 de junio de 2018. Los compromisos que el entonces candidato, Gustavo Petro, firmó en mármol buscaban disipar los miedos que despertaba. La basílica del Voto Nacional volvió a ser el símbolo de la reconciliación.

Claudia López, Antanas Mockus, Ingrid Betancourt, Ángela María Robledo y Gustavo Petro entraron por la puerta principal. Ingrid Betancourt, quien llegó desde Europa a dar su apoyo al entonces candidato de la Colombia Humana, se alejó del grupo en un momento de recogimiento y minutos después se volvió a unir.

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Para ese momento ya estaba más que claro que Claudia López (hoy candidata presidencial) y Mockus apoyarían a Petro. Con la basílica del Voto Nacional al fondo, que tiene una carga histórica y política muy grande, el grupo que había sido convocado para ese acto comenzó a hablar. “Estamos a una X en el tarjetón de jubilar a toda la clase política tradicional, a todas las maquinarias, al santismo, al uribismo, al gavirismo, al vargasllerismo, a la parapolítica”, dijo Claudia López. “No venimos a unir ni a fusionar la Coalición Colombia con la Colombia Humana, ambos son dos proyectos políticos distintos y lo seguirán siendo”, dijo Claudia para evitar confusiones.

Mockus tuvo la palabra después. No podía ser de otra manera, el profesor utilizó una figura contundente para que quedaran muy claras las condiciones con las que iban a apoyar a Petro: 12 mandamientos —como los llamó Ángela María Robledo— fueron aceptados por el entonces candidato y, tal como con Moisés, estaban escritos sobre una piedra. Mockus preguntaba y Petro respondía:

–¿Se compromete a no expropiar?

—Me comprometo a no expropiar, nunca lo he hecho.

—¿Se compromete usted a no convocar una Asamblea Constituyente?

—Me comprometo a no convocar una Asamblea Constituyente y a convocar a fondo la Constitución de 1991.

—¿Se compromete a manejar los recursos públicos como recursos sagrados?

— Me comprometo a manejar los recursos públicos como recursos sagrados y a mantener la disciplina fiscal. No solo me comprometo sino que lo he hecho, jamás me he robado un solo peso de los colombianos o las colombianas.

-¿Se compromete a impulsar la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización?

— Ratifico mi compromiso de impulsar la iniciativa privada en millones de colombianas y colombianos, el emprendimiento y la formalización de la economía, con un trabajo decente y con todos los elementos para poder trabajar.

— ¿Se compromete a garantizar la democracia pluralista y el respeto a la diversidad?

— Sí, me comprometo, la democracia es el objetivo de mis 40 años de lucha.

— ¿Se compromete a respetar el Estado social de derecho?

— Sí, me comprometo a defender la independencia entre las ramas del poder público, la participación real y efectiva de la ciudadanía, la justicia social, que son fundamentos del Estado social de derecho.

"No expropiaré, no convocaré a una asamblea constituyente y manejaré los recursos públicos como recursos sagrados", son algunos de los compromisos que Petro hizo. Foto: Jhon Hamón / SEMANA

El entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, con los "mandamientos" que se comprometió a respetar

Los ‘mandamientos’ quedaron escritos en mármol, o en piedra —como dijo Mockus—. Pesaban tanto simbólica y físicamente que al momento de levantarlos sobre la mesa se requirieron varias manos. Petro prometió llevarlos hasta el despacho presidencial, en caso de que el 7 de agosto fuera su nuevo lugar de trabajo, como sucedió.

Mockus se tomó un tiempo prudente para pensar su voto. Al final del día dejó a un lado el voto en blanco, y eligió a Petro. La negociación de los puntos se dio a puerta cerrada, y según él “fue una obra de filigrana de Claudia”.

“Acá estamos personas que somos muy distintas y que permaneceremos distintas, pero queremos cumplir nuestros roles de ciudadanos”, dijo Mockus.

Ahora, en 2026, este 4 de junio, el gobierno del presidente, Gustavo Petro, y su candidato presidencial, Iván Cepeda Castro, desistieron de la Constituyente. Lo hicieron tras el segundo lugar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo y en un intento de ganar aliados políticos con miras a las elecciones definitivas del 21 de junio.

“La propuesta de Asamblea nacional constituyente es, por definición, del constituyente, y se levantó para profundizar la reformas laboral, pensional, de servicios públicos, de reforma a la minería y de generalización del nivel de educación en la sociedad colombiana y buscaba llenar el vacío que el actual congreso de la república que por un voto no permitió la consulta popular y frenó las reformas para el pueblo. La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y garantizar de una vez sus derechos fundamentales consignados en la constitución de 1991. La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones al reflejar una profunda división ciudadana no permite que el constituyente se convoque así mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento. Luego, el pueblo debe primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación, de esa definición depende la suerte de las reformas sociales ya hechas en mi gobierno y las que aún se necesitan. Hoy lo que crecido el fascismo y el peligro no solo de la derogación de todas las conquistas sociales logradas sino la muerte misma de la democracia y el riesgo total contra la vida, como lo ha hecho el fascismo en otros países y en otros momentos de nuestra historia, se muestra como decía Gramci, bajo la forma de los monstruos En estos momentos cualquier luchador o luchadora por la Vida debe unirse para detener el peligro que se cierne sobre Colombia y con ella sobre la humanidad. El fascismo siempre crece cuando crece el discurso del odio, la mentira y el miedo Como persona siendo presidente he sido objeto diario y cotidiano de ese odio que proviene de los privilegiados y poderosos de siempre y hasta de poderes genocidas extranjeros. Juntarse por la vida es necesario y es la prioridad. Si el país llega al acuerdo nacional que propuse alrededor de las reformas sociales que necesita el pueblo, construiremos con seguridad paz y progreso para todos y todas. Hoy la bandera de la Vida y de Colombia soberana y libre es la prioridad. Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente j tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir del pueblo. De eso dependen las reformas sociales. Por la Vida y una Colombia bella, soberana y libre", escribió Petro en X.

En un reciente diálogo con El Debate, de SEMANA, la congresista Katherine Miranda, que dejará de serlo el 20 de julio de 2026, pues “se quemó” y no logró la votación para quedarse cuatro años más, habló de aquel acto simbólico de ese año.

“Me da tristeza. Yo soy la que sale detrás de Antanas Mockus con mis aretes azules. A mi Antanas Mockus me mandó a hacer esas placas. Nosotros las mandamos a hacer ahí en el Cementerio Central, acá en Bogotá”, dijo Miranda.

Sobre el “mandamiento 1″, el “no expropiaré”, la congresista dijo: “Es muy triste ver, por ejemplo, qué está pasando ahorita con el tema del impuesto predial. Como nosotros en el Congreso de la República le paramos esa idea de expropiar en 15 días. Acuérdese que yo fui quien denunció la expropiación exprés que quería implementar Gustavo Petro. Entonces, ahora lo están tratando de hacer aumentando de manera indiscriminada. Estamos hablando de 2 millones y medio por el valor de un predio, para cobrarle ese impuesto predial y al final apunta a ahogar a las personas y termina siendo una expropiación por vía indirecta".

“Yo ya les digo lápidas porque así quedó, como una lápida”, dijo la congresista. Vea aquí su intervención sobre el particular:

“No nos cumplió, nos mintió”, agregó, al recordar sus intenciones de cambiar la Constitución, punto dos de sus “mandamientos”. Y agregó: “Entonces, yo no veo por qué hay gente ahorita haciendo maromas, tratando de justificar las decisiones de Gustavo Petro, cuando a nosotros nos firmó en mármol todo lo que supuestamente no iba a hacer y es todo lo que está haciendo en este momento”.

Miranda dijo que hoy se refiere a dichas placas como “lápidas”, toda vez que fueron ideas que terminaron muertas por parte del jefe de Estado.

Vea la entrevista completa con Katherine Miranda, congresista de la Alianza Verde:

Las elecciones presidenciales de Colombia, en segunda vuelta, se llevarán a cabo el 21 de junio de 2026 y los votantes tendrán la posibilidad de elegir entre Cepeda o el abogado Abelardo de la Espriella. El ganador asumirá el 7 de agosto de 2026 y gobernará Colombia hasta el 7 de agosto de 2030.