¿Promesas que Petro firmó sobre mármol sepultaron a la Alianza Verde? “Me da tristeza, soy la que sale detrás de Antanas Mockus, hoy son lápidas”

9 de junio de 2018. Los compromisos que el entonces candidato, Gustavo Petro, firmó en mármol buscaban disipar los miedos que despertaba. La basílica del Voto Nacional volvió a ser el símbolo de la reconciliación.

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Claudia López, Antanas Mockus, Ingrid Betancourt, Ángela María Robledo y Gustavo Petro entraron por la puerta principal. Ingrid Betancourt, quien llegó desde Europa a dar su apoyo al entonces candidato de la Colombia Humana, se alejó del grupo en un momento de recogimiento y minutos después se volvió a unir.

Para ese momento ya estaba más que claro que Claudia López (hoy candidata presidencial) y Mockus apoyarían a Petro. Con la basílica del Voto Nacional al fondo, que tiene una carga histórica y política muy grande, el grupo que había sido convocado para ese acto comenzó a hablar. “Estamos a una X en el tarjetón de jubilar a toda la clase política tradicional, a todas las maquinarias, al santismo, al uribismo, al gavirismo, al vargasllerismo, a la parapolítica”, dijo Claudia López. “No venimos a unir ni a fusionar la Coalición Colombia con la Colombia Humana, ambos son dos proyectos políticos distintos y lo seguirán siendo”, dijo Claudia para evitar confusiones.

Mockus tuvo la palabra después. No podía ser de otra manera, el profesor utilizó una figura contundente para que quedaran muy claras las condiciones con las que iban a apoyar a Petro: 12 mandamientos —como los llamó Ángela María Robledo— fueron aceptados por el entonces candidato y, tal como con Moisés, estaban escritos sobre una piedra. Mockus preguntaba y Petro respondía:

–¿Se compromete a no expropiar?

—Me comprometo a no expropiar, nunca lo he hecho.

—¿Se compromete usted a no convocar una Asamblea Constituyente?

—Me comprometo a no convocar una Asamblea Constituyente y a convocar a fondo la Constitución de 1991.

—¿Se compromete a manejar los recursos públicos como recursos sagrados?

— Me comprometo a manejar los recursos públicos como recursos sagrados y a mantener la disciplina fiscal. No solo me comprometo sino que lo he hecho, jamás me he robado un solo peso de los colombianos o las colombianas.

-¿Se compromete a impulsar la iniciativa privada, el emprendimiento y la formalización?

— Ratifico mi compromiso de impulsar la iniciativa privada en millones de colombianas y colombianos, el emprendimiento y la formalización de la economía, con un trabajo decente y con todos los elementos para poder trabajar.

— ¿Se compromete a garantizar la democracia pluralista y el respeto a la diversidad?

— Sí, me comprometo, la democracia es el objetivo de mis 40 años de lucha.

— ¿Se compromete a respetar el Estado social de derecho?

— Sí, me comprometo a defender la independencia entre las ramas del poder público, la participación real y efectiva de la ciudadanía, la justicia social, que son fundamentos del Estado social de derecho.

El entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, con los "mandamientos" que se comprometió a respetar

Los ‘mandamientos’ quedaron escritos en mármol, o en piedra —como dijo Mockus—. Pesan tanto simbólica y físicamente que al momento de levantarlos sobre la mesa se requirieron varias manos. Petro prometió llevarlos hasta el despacho presidencial, en caso de que el 7 de agosto fuera su nuevo lugar de trabajo, como sucedió.

Mockus se tomó un tiempo prudente para pensar su voto. Al final del día dejó a un lado el voto en blanco, y eligió a Petro. La negociación de los puntos se dio a puerta cerrada, y según él “fue una obra de filigrana de Claudia”.

“Acá estamos personas que somos muy distintas y que permaneceremos distintas, pero queremos cumplir nuestros roles de ciudadanos”, dijo Mockus.

Hoy la Alianza Verde se disuelve entre peleas de sus integrantes, que se han dividido y han anunciado caminos políticos diferentes con miras a las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Por cuenta de la tremenda crisis del Partido Verde, a la senadora Katherine Miranda, que dejará de serlo el 20 de julio de 2026, pues “se quemó” y no logró la votación para quedarse cuatro años más, se le consultó qué opina de aquel acto simbólico de ese año si ahora el Partido Verde se derrumba y Petro no cumplió lo firmado sobre mármol.

“Me da tristeza. Yo soy la que sale detrás de Antanas Mockus con mis aretes azules. A mi Antanas Mocius me mandó a hacer esas placas. Nosotros las mandamos a hacer ahí en el Cementerio Central, acá en Bogotá”, dijo Miranda.

Sobre el “mandamiento 1″, el “no expropiaré”, la congresista dijo: “Es muy triste ver, por ejemplo, qué está pasando ahorita con el tema del impuesto predial. Como nosotros en el Congreso de la República le paramos esa idea de expropiar en 15 días. Acuérdese que yo fui quien denunció la expropiación expres que quería implementar Gustavo Petro. Entonces, ahora lo están tratando de hacer aumentando de manera indiscriminada. Estamos hablando del 2 millones y medio por el valor de un predio, para cobrarle ese impuesto predial y al final apunta a ahogar a las personas y termina siendo una expropiación por vía indirecta".

“No nos cumplió, nos mintió”, agregó, al recordar sus intenciones de cambiar la Constitución, punto dos de sus “mandamientos”. Y agregó: “Entonces, yo no veo por qué hay gente ahorita haciendo maromas, tratando de justificar las decisiones de Gustavo Petro, cuando a nosotros nos firmó en mármol todo lo que supuestamente no iba a hacer y es todo lo que está haciendo en este momento”.

Miranda dijo que hoy se refiere a dichas placas como “lápidas”, toda vez que fueron ideas que terminaron muertas por parte del jefe de Estado.

Vea la entrevista completa con Katherine Miranda, congresista de la Alianza Verde:

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.