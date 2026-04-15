¿Katherine Miranda quiere puesto si Paloma Valencia gana? La congresista reveló a qué se dedicará tras “quemarse” en el Congreso

Katherine Miranda, congresista de la Alianza Verde, habló con El Debate, de SEMANA. En el marco de la entrevista, al referirse a la profunda crisis de su partido político, marcado por disputas políticas, la representante a la Cámara fue consultada por su futuro.

Katherine Miranda contó las verdaderas razones por las que apoya a Paloma Valencia: “Mi tía uribista tenía razón”

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Miranda llegó a manifestar, en su momento, su apoyo al hoy presidente, Gustavo Petro. Hoy es una dura crítica de su gestión y públicamente ha manifestado su arrepentimiento. La congresista no logró los votos suficientes el pasado 8 de marzo para quedarse cuatro años más en el Congreso de la República y, por eso, desde el 20 de julio de 2026 quedará fuera del mismo.

Y ahora, con su partido político fracturado, a Miranda se le vio apoyando públicamente a la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, integrante del Centro Democrático, el partido totalmente opuesto a Petro.

¿A qué le apuesta Miranda? Esa fue la consulta que se le hizo en El Debate.

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“Lo que yo he visto en Paloma, en Oviedo (Juan Daniel Oviedo), es esa apertura al diálogo, es esa capacidad de construir en la diferencia y yo siento que eso es lo que hoy necesita Colombia. Y voy a seguir teniendo diferencias con Paloma y las voy a decir en público y en privado. Ustedes me conocen”, aseguró, inicialmente.

“Es que el hecho de que yo vote por alguien o que apoye a alguien, a mí no me hace firmar un cheque en blanco para quedarme callada. Y eso lo sabe todo el mundo. O sea, yo soy crítica y si a mí algo no me gusta, lo voy diciendo. Sí, sea paloma y el que sea”, agregó.

Al consultarle directamente si trabajaría con Paloma Valencia en su eventual gobierno, si buscaría algún cargo, respondió: “No lo veo. A mí me desgastó mucho, me desgastó mucho a nivel personal y de salud estos cuatro años en el Congreso y siendo una oposición tan fuerte a Gustavo Petro. Obviamente, a mí Paloma no me ha ofrecido nada ni yo le he pedido nada. Eso es lo bueno. Que yo le dije: ‘Yo acá la vengo a apoyar de gratis’. Ella, muy bonita, me dijo, es muy querida, que esas eran las apuestas que había que tener en el momento de sumarse a una campaña presidencial”.

“Tengo ofertas en el sector privado y también tengo una oferta de una beca para irme a estudiar. También creo que es importante un alto, respirar. Tengo una niña que ya entra en la preadolescencia. Ya es preadolescente. Entonces, creo que también necesitamos como un aire, un respiro”, agregó.

Al insistirle si se quedaría si Paloma Valencia se lo pidiera, la senadora Katherine Miranda respondió: “Pues es que la verdad, yo creo que hoy no, hoy no estaría para eso”.

Vea la entrevista completa con Katherine Miranda, congresista de la Alianza Verde:

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.