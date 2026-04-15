Katherine Miranda contó las verdaderas razones por las que apoya a Paloma Valencia: “Mi tía uribista tenía razón”

Paloma Valencia, poco a poco, ha ido sumando apoyos de cara a las elecciones del 2026, donde es una de las principales candidatas y puede estar en la segunda vuelta.

La militante del Centro Democrático cada vez toma más fuerza y, por lo mismo, diferentes personalidades políticas se han unido a su campaña. Una de estas es Katherine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde.

La congresista está siendo duramente criticada por esta posición, pues en el pasado siempre estuvo muy alejada del uribismo y hasta votó por Petro, aunque en el último tiempo lo ha criticado.

Miranda habló en El Debate de SEMANA y explicó las verdaderas razones por las que en estos momentos apoya a Paloma Valencia.

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