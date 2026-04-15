Partido Conservador respaldará a Paloma Valencia en la primera vuelta presidencial

El Partido Conservador anunció que apoyará la candidatura de Paloma Valencia de cara a la primera vuelta presidencial, tras un encuentro que tuvo la bancada con la candidata de la Gran Consulta por Colombia.

“El Directorio Nacional Conservador ha tomado una decisión por unanimidad y es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de la República”, anunció Efraín Cepeda, presidente de la colectividad.

El senador agregó que esta decisión se traduce en que el partido tiene una candidata oficial que respaldarán para la primera vuelta presidencial y a la que le harán campaña.

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, anunció ese respaldo. Foto: Foto de @EfrainCepeda

“Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esta decisión del Directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Este mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales, directivos y militantes”, confirmó Cepeda.

Los conservadores hicieron una declaración oficial sobre el respaldo que le darán a Valencia. Allí dijeron que no llegaron hoy a este proyecto, sino que se mantienen donde siempre han estado, en los ideales que representa Paloma Valencia, pues consideran que han tenido luchas similares en el último tiempo.

Katherine Miranda, de la Alianza Verde, anunció su respaldo a Paloma Valencia

“Aquí no hay improvisación ni decisiones de última hora. Hay coherencia, hay un camino recorrido y hay una convicción firme de defensa de Colombia”, afirmaron desde la colectividad.

El Partido Conservador se había reunido con Paloma Valencia. Foto: Redes sociales

Asimismo, dijeron que han defendido las decisiones con información técnica y no cuando se hacen “desde el sesgo”. “Desde el Congreso, nuestras voces se han unido para señalar errores, denunciar abusos y ejercer un control político serio y responsable. Ese trabajo ha tenido resultados concretos. Le enviamos al país costos enormes y protegimos a millones de colombianos”, señalaron los conservadores.

Por su parte, recordaron que con Valencia han evitado el derroche de recursos públicos y han frenado iniciativas tributarias que, según ellos, golpean a la clase media y ponen en riesgo el empleo.

“Archivamos una reforma a la salud que amenazaba con dejar a millones sin atención. Impedimos el avance de una reforma política diseñada para perpetuar a unos pocos en el poder”, agregaron desde el Partido Conservador.

Los miembros del Directorio Nacional dijeron que esta decisión recoge conversaciones que han tenido con militantes, las bancadas y el propósito de defender la democracia.

A la salida del encuentro que tuvieron los conservadores y la candidata presidencial, Valencia afirmó que les había extendido la invitación a su campaña, pero que ya quedaba en sus manos determinar si la respaldarían ese mismo día.

A su propósito ya se unió el Partido de la U y se espera que Cambio Radical tome una decisión en las próximas horas.