Abelardo de la Espriella (52,6%) e Iván Cepeda (45%): resultados de la encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para ‘El Tiempo’

Guarumo y Econalítica revelaron los resultados de la encuesta sobre la intención de voto de los colombianos de cara a la segunda vuelta presidencial para el diario El Tiempo.

2.073 personas participaron en el estudio que arrojó que Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, podría ganar la contienda del próximo 21 de junio con el 52,6 por ciento. Mientras que Iván Cepeda, el integrante del Pacto Histórico, se quedaría con el 45 por ciento.

En esa misma medición, se contó que el voto en blanco representaría el 2,4 por ciento.

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En esta firma, es la primera vez que De la Espriella supera el 50 por ciento de las posibilidades de ganar en la segunda ronda por la Casa de Nariño.

Ante la pregunta de un eventual escenario de segunda vuelta entre Cepeda y el abogado, ¿por cuál votaría?, estos fueron los resultados de los últimos meses:

Mayo: Iván Cepeda (40 por ciento) y Abelardo de la Espriella (43,6 por ciento).

Iván Cepeda (40 por ciento) y Abelardo de la Espriella (43,6 por ciento). Abril: Iván Cepeda (40,6 por ciento) y Abelardo de la Espriella (40,4 por ciento).

Iván Cepeda (40,6 por ciento) y Abelardo de la Espriella (40,4 por ciento). Marzo: Iván Cepeda (44,9 por ciento) y Abelardo de la Espriella (36,4 por ciento).

Iván Cepeda (44,9 por ciento) y Abelardo de la Espriella (36,4 por ciento). Febrero: Iván Cepeda (39,1 por ciento) y Abelardo de la Espriella (35,2 por ciento).

Iván Cepeda (39,1 por ciento) y Abelardo de la Espriella (35,2 por ciento). Enero: Iván Cepeda (39,4 por ciento) y Abelardo de la Espriella (33,9 por ciento).

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A diferencia de lo que han planteado diversos analistas políticos, el voto en blanco tendría una disminución en la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, de acuerdo con los números expuestos este 13 de junio por Guarumo y Ecoanalítica.

En esta medición, representó el 2,4 por ciento; en mayo alcanzó el 16,4 por ciento; en abril marcó el 19 por ciento; en marzo figuró con el 18,7 por ciento; en febrero subió al 25,7 por ciento; y en enero escaló al 26,7 por ciento.

Conozca los detalles de la encuesta y la ficha técnica navegando en el siguiente documento: