Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarían en segunda vuelta, según encuesta de Guarumo para ‘El Tiempo’

La encuesta de Guarumo Eco-analítica para El Tiempo arroja una nueva fotografía de la carrera electoral. Si las elecciones fueran hoy las cifras, según esa medición, serían las siguientes: Iván Cepeda, 37,1 %; Abelardo De la Espriella, 27,5 %, y Paloma Valencia, 21,7 %.

Abelardo de la Espriella dobla a Paloma Valencia en intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Los candidatos de centro, Sergio Fajardo y Claudia López se estancan en esta nueva medición. El primero tiene 3.2% y la segunda, 1.6%. En la mitad está Santiago Botero, quien alcanza 1.6%.

La intención de voto de todos los candidatos en primera vuelta, según esa encuesta, es la siguiente:

Iván Cepeda – Aída Quilcué: 37,1%

Abelardo De la Espriella – José Manuel Restrepo: 27,5%

Paloma Valencia – Juan Daniel Oviedo: 21,7%

Sergio Fajardo – Edna Bonilla: 3,2%

Santiago Botero – Carlos Cuevas: 1,6%

Claudia López – Leonardo Huerta: 1,5%

Sondra Macollins – Leonardo Karam: 0,3%

Roy Barreras – Martha Lucía Zamora: 0,3%

Mauricio Lizcano – Pedro de la Torre: 0,2%

Miguel Uribe Londoño – Luisa F. Villegas: 0,2%

Carlos Caicedo – Nelson Alarcón: 0,2%

Gustavo Matamoros – Mila María Paz: 0,1%

Blanco: 6,1%

Según esos datos, Iván Cepeda no alcanzaría a ganar en primera vuelta, pues para esto se necesita tener más de la mitad del total de los votos. Y en la segunda vuelta, el penalista superaría al candidato del Pacto Histórico. Los margenes, sin embargo, son estrechos: Cepeda alcanza el 40 % frente a 43,6 % de Abelardo de la Espriella.

La candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, también se impondría a Cepeda en una eventual segunda vuelta, pero no alcanzaría a llegar a ese escenario, según la medición de Guarumo. En ese escenario, las cifras son las siguientes: Cepeda 39,9 % y Valencia, 44,8 %.

La encuesta de Guarumo mide el clima político del país. Por ejemplo, ante la pregunta de si en términos del espectro político, ¿usted se considera más cercana a la izquierda, al centro o a la derecha? El 34.2% contestó derecha; el 27.8%, izquierda; el 12.6%, centro y el 20% ninguna de esas opciones.

Cuando se pregunta, en cambio por los partidos políticos, las tendencias cambian. Allí, el Pacto Histórico encabeza con 32.7%; le sigue el Centro Democrático con 22.1% y más lejos el Partido Liberal, con el 5.5%, el Movimiento Salvación Nacional con 4.1%, el Partido Conservador con 2.7% y el Mira y la Alianza Verde con 1.5%.