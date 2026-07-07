“Es culpa de Petro por no aceptar los resultados”: José Antonio Ocampo habla de la ruptura del empalme y recuerda la transición tranquila con Iván Duque

SEMANA: ¿Cómo le parece la decisión de Abelardo De La Espriella de suspender el proceso de empalme con Gustavo Petro?
JOSÉ ANTONIO OCAMPO (J.O): No es nada sano. Es muy complicado lo que está ocurriendo. Es una larguísima tradición del país que se adelanten estos empalmes entre el gobierno saliente y el entrante. De hecho, el presidente Gustavo Petro tuvo un buen empalme con el gobierno de Iván Duque. Yo hice parte de ese empalme como ministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro.
SEMANA: ¿De dónde nace el problema? ¿Dónde cree usted que se origina esta ruptura del empalme entre Petro y De La Espriella?
J. O.: El problema de fondo es la falta de reconocimiento del presidente Gustavo Petro a los resultados electorales y la amenaza de demandas que, además, no tendrán ningún efecto.
SEMANA: ¿Por qué?
J. O.: Porque este fue un proceso electoral limpio, bien manejado por la Registraduría Nacional y avalado por múltiples entidades internacionales.
SEMANA: ¿Es culpa de Gustavo Petro que el empalme no se haya producido?
J. O.: Sí, lo que ocurrió el día de hoy, martes 7 de julio, es culpa del presidente Petro. Entiendo que el presidente electo dijo que, si no reconocían el resultado electoral, cómo pretendían hacer el empalme. Entiendo la preocupación del presidente electo (Abelardo De La Espriella) frente a esta posición absurda del presidente Gustavo Petro.
SEMANA: ¿Hay antecedentes de la ruptura en el empalme en la historia del país?
J. O.: No creo. El único proceso electoral que fue objeto de dudas fue donde ganó Misael Pastrana Borrero. Hubo alguna discusión, pero al final el proceso fue aceptado e inició el nuevo gobierno. Esa fue una discusión con Gustavo Rojas Pinilla, pero se definió que, en efecto, Misael Pastrana había ganado las elecciones.
SEMANA: ¿Qué le recomienda a Gustavo Petro?
J. O.: Que acepte los resultados electorales y facilite así el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, como ha sido la tradición histórica.
SEMANA: ¿A ustedes, el entonces equipo de Gustavo Petro, cómo les fue con el gobierno de Iván Duque?
J. O.: A mí, en la parte que me tocó manejar, me fue muy bien. De hecho, me tocó hacer el empalme con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien era el ministro de Hacienda en el momento de Iván Duque.
SEMANA: Usted conoce a Gustavo Petro, ¿cree que, definitivamente, no quiere entregar el poder el 7 de agosto?
J. O.: No. Eso no está en duda. Al presidente Gustavo Petro le toca entregar el poder. No hay posibilidad alguna de que ocurra.
SEMANA: ¿Entonces, por qué Petro ha caído en estos excesos?
J. O.: El presidente tiene que volver a sus formas democráticas.