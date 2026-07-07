“Petro no es un demócrata. Eso hoy es más evidente que nunca”: Bruce Mac Master, sobre polémica por suspensión de empalme

Una ola de posiciones alrededor de la controversia desatada en el país, luego de que el presidente Gustavo Petro enviara el mensaje a través del cual, desconoce la legitimidad del presidente electo Abelardo De La Espriella.

Según el mandatario saliente, el verdadero ganador fue Iván Cepeda, lo que argumenta con la presunta existencia de un fraude electoral.

La tensión política se ha tomado así la transición de gobierno y el empalme ha sido suspendido, lo que está motivando pronunciamientos desde todos los frentes.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, salió a expresar su posición, y manifestó que “Petro no es un demócrata (como se autopregonaba). Eso hoy es más evidente que nunca”, dijo el dirigente gremial.

En su mensaje, criticó la persistencia del presidente saliente, al tratar de posicionar una “narrativa de fraude en las elecciones”, como la llamó Mac Master.