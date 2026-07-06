Consejo de Estado admitió demanda de nulidad de elección de la representante a la Cámara Luz Marina Gordillo, del Centro Democrático

La Sección Quinta del Consejo de Estado definirá en los próximos días la demanda que busca anular la elección de la representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Luz Marina Gordillo, quien fue denunciada por doble militancia.

Concejal Darío Fernando Cepeda deberá responder ante la Procuraduría por posible participación política indebida

Según conoció SEMANA, el despacho del magistrado Pablo Vanegas cuenta con más de 30 pruebas, entre chats, audios, videos e imágenes, que evidenciarían que, durante la campaña, la congresista del Centro Democrático habría respaldado la candidatura del actual representante liberal y senador electo Óscar Sánchez.

Luz Marina Gordillo, quien llegó a la lista del Centro Democrático a menos de 15 días del cierre de inscripciones, es esposa del actual concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Darío Fernando Cepeda.

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Justamente, Cepeda también enfrenta una queja disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación por la presunta utilización de funcionarios públicos de la Unidad de Apoyo del Concejo para hacer política electoral en las campañas de su esposa y del senador electo Óscar Sánchez.

Hay cuatro demandas en el Consejo de Estado por este mismo caso y será en los próximos 25 días hábiles cuando se tome una decisión.