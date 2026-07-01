‘Cronicando’: La apuesta de la justicia para escuchar a los niños y jóvenes de Colombia

‘Cronicando’ es la nueva apuesta que puso en marcha la justicia colombiana en todo el país, para escuchar a niños, niñas y adolescentes que quieran contar sus historias y los sueños que proyectan para su territorio.

La campaña que lleva el lema ‘mi voz, mi derecho’ nació a partir de la conmemoración el próximo año del nacimiento del nobel de literatura, Gabriel García Márquez, quien ha inspirado este tipo de proyectos a través de reconocidos textos como ‘Manual para ser niño’ y ‘Por un país al alcance de los niños que fueron publicados a mediados de los 90.

El fuerte jalón de orejas de la Corte Suprema de Justicia a la Judicatura, la Fiscalía y la Procuraduría

En esos textos el famoso escritor colombiano invitó al país a pensar en una sociedad más humana, justa y sensible frente a las nuevas generaciones.

Esta iniciativa ha sido impulsada por distintas entidades como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía. Otras entidades como la Procuraduría, la Defensoría y las Fundaciones Gabo y Suma se sumaron a los esfuerzos.

Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Desde la Corte Suprema, dirigida por el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, explicaron que esta idea ciudadana está programada para llegar a varias ciudades del país, donde se realizarán talleres presenciales con grupos de jóvenes, quienes aprenderán herramientas de reportería, entrevista y narración para contar al final de los encuentros.

Esos trabajos estarán enfocados en la realidad de sus vidas y responder una pregunta clave: ¿Cómo es el país al alcance de tus sueños?.

Los niños, niñas y adolescentes que participen en los talleres, podrán vincularse a través de una plataforma digital abierta para que compartan sus relatos, dibujos e ilustraciones sobre el país que imaginan y desean construir.

Desde la Corte también indicaron: “Un comité editorial seleccionará un grupo de trabajos que serán publicados en un libro que se presentará en Cartagena en una ceremonia especial. Allí se plasmará el pensamiento de los niños y las niñas de todo un país, así como una ruta para lograr el compromiso que la justicia y la sociedad deden tener con las nuevas generaciones”.

Con ‘Cronicando’ se espera que los niños y adolescentes de Colombia, se puedan acercar a la justicia del país y reconocer las opiniones sobre el presente y el futuro del país de los más pequeños.