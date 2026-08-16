Nuevo temblor en Colombia en la tarde de este domingo 16 de agosto: SGC confirmó epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un nuevo temblor en el país este domingo 16 de agosto.

Según la entidad, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,1.

El epicentro de este temblor ocurrió en Sipí, Chocó.

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-16, 12:42 hora local Magnitud 3.1. Profundidad superficial, Sipí - Chocó, Colombia ”, señaló la entidad.

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En horas de madrugada también se registraron otros temblores en al país. Uno de ellos también tuvo como epicentro a Sipí, Chocó. Ocurrió a las 3:26 a. m. y tuvo una magnitud de 3,3, con profundidad superficial.

Otro de los temblores ocurrió en Murindó, Antioquia, donde el SGC reportó un sismo de magnitud 2.2 a las 5:17 a. m., hora local. El movimiento fue clasificado como superficial y, según la información publicada por la entidad, el registro fue generado de manera automática.

El epicentro se localizó a 16 kilómetros de de la población. Entre los municipios cercanos se encuentran Vigía del Fuerte, Antioquia, a 37 kilómetros, y Bojayá, Chocó, a 39 kilómetros.

No obstante, este no fue el único sismo registrado en Murindó durante la madrugada. A las 3:51 a. m., la entidad había reportado otro evento de magnitud 2.6, también de carácter superficial.

En Guaca, Santander, también se reportó un temblor de magnitud 2,3, a las 2:14 a.m. con una profundidad de 156 kilómetros.

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Por qué está temblando tanto en Colombia?

Colombia es un territorio donde los sismos forman parte de la dinámica natural del suelo. Aunque recientemente se ha sufrido un terremotos, réplicas y nuevos sismos, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que el país registra temblores de manera constante y que la mayoría no llega a ser percibida.

La explicación está relacionada con la ubicación del territorio y con el movimiento permanente de varias placas tectónicas.

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“Gran parte de la actividad sísmica de Colombia se debe a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo” explica el SGC.

El SGC señala que Colombia es “un país sísmicamente muy activo”, debido a la interacción de las placas de Nazca, Cocos, Sudamérica y Caribe .Estos enormes bloques de la superficie terrestre se mueven lentamente y su interacción genera movimientos en diferentes zonas del país.

La entidad explica que esa actividad no comenzó recientemente. De hecho, Colombia registra aproximadamente2.500 sismos cada mes, aunque una gran parte ocurre con una intensidad tan baja que solamente puede ser detectada por los instrumentos de monitoreo.