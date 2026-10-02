La violencia no cesa en las regiones de Colombia. Una nueva masacre se registró en Cartagena, Bolívar, donde cuatro hombres fueron asesinados dentro de un vehículo entre las veredas Tierrabaja y Puerto Rey, en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con la información que se ha conocido, los hombres fueron interceptados por otras personas armadas que les dispararon en varias oportunidades. El homicidio múltiple se registró a altas horas de la noche de este jueves 1 de octubre y las víctimas serían jóvenes, entre los 20 y 22 años, pero hasta el momento se desconocen sus plenas identidades.

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Los residentes de esta zona de Bolívar dieron a conocer a las autoridades que escucharon varios disparos, lo que generó terror y, minutos después, encontraron un cuerpo sin vida afuera del carro y tres más dentro del mismo, por lo que alertaron a los uniformados de la Policía.

Levantamiento de cadáveres por parte de la Fiscalía General de la Nación. Foto: Colprensa / Getty Images

Desde la Policía Metropolitana de Cartagena avanzan con las investigaciones respectivas con el fin de poder determinar cuáles fueron las causas de esta masacre que hoy sacude a la capital de Bolívar. Los cuerpos sin vida fueron trasladados a la morgue de Medicina Legal, en el barrio Zaragocila de Cartagena.

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Los investigadores judiciales se encuentran adelantando entrevistas y otras actividades propias de sus funciones con el fin de poder determinar quiénes son los responsables de este homicidio múltiple. Las personas que tengan información la pueden entregar por medio de la línea de emergencia 123, que funciona las 24 horas del día.

Se espera que la Policía Metropolitana de Cartagena pueda entregar más detalles de este caso que ha generado repudio entre las comunidades.