Cartagena se prepara para garantizar el abastecimiento de GLP en Colombia

El sector del gas licuado del petróleo (GLP) en Colombia viene fortaleciendo su infraestructura de importación ante el declive de la producción nacional, con inversiones en los terminales portuarios de Okianus y Puerto Bahía, ubicados en Cartagena.

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Durante el conversatorio “Operación de facilidades portuarias para el GLP importado”, organizado por la Mesa Sectorial de Gas del SENA, se expusieron los avances y las proyecciones de suministro para los próximos años.

En Okianus, complejo que ha recibido inversiones privadas por US$34 millones durante la última década, la capacidad actual de almacenamiento alcanza las 7.500 toneladas y permite recibir buques de hasta 20.000 toneladas.

Marco Antonio Vélez, gerente de operaciones de Colgas, señaló que este año se prevé importar 560.000 toneladas por este puerto, equivalentes al 58 % de la demanda nacional. Para 2027, la proyección asciende a unas 720.000 toneladas.

Por su parte, Puerto Bahía inició una etapa de operación temprana con capacidad de entrega de 20.000 toneladas mensuales mediante barcazas. Su desarrollo definitivo está previsto para comenzar en 2028 e incluye un nuevo tanque de almacenamiento refrigerado con capacidad para 30.000 toneladas.

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Según Pedro Rosales, director ejecutivo del proyecto de importación de GLP de Puerto Bahía, esta infraestructura permitirá entregar inicialmente hasta 720.000 toneladas anuales y recibir buques de mayor capacidad.

De acuerdo con las proyecciones presentadas, la infraestructura de importación en Cartagena podría alcanzar una capacidad instalada equivalente a hasta el 85 % de la demanda nacional de GLP. “Ecopetrol proveía, por no decir el 100 % del GLP, hasta hace 5 años. Como van las cuentas, el año entrante va a ser el 20 %”, explicó Rosales.