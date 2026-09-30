Mauricio Gutiérrez Dangond fue designado Vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol

Este miércoles se conoció que Mauricio Gutiérrez Dangond, de 42 años, fue designado Vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol S.A. Dicha dependencia “define la visión estratégica de largo plazo del Grupo y lidera las fusiones, adquisiciones y el desarrollo de nuevos negocios en hidrocarburos, electricidad y otras energías”, según informó la compañía.

Gutiérrez Dangond es administrador de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con un Master in International Management del IE Business School y formación ejecutiva en las universidades de Harvard y Stanford.

Mauricio Gutiérrez Dangond, designado Vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios de Ecopetrol. Foto: Suministrada a SEMANA

El ejecutivo llega a Ecopetrol lega con 17 años de experiencia repartidos entre la banca de inversión, la industria de Oil & Gas y las finanzas.

“Fue Managing Partner de GVC Capital, holding de inversión con participación en compañías de construcción, energía, sector automotriz y retail, donde estructuró y negoció operaciones de fusiones y adquisiciones y acuerdos de inversión, y desarrolló los modelos de valoración que sustentan ese tipo de transacciones. Antes había liderado la práctica de banca de inversión y finanzas corporativas de CEDEM, asesorando a compañías de hidrocarburos y a sus accionistas en procesos de adquisición y valoración”, informó Ecopetrol.

En su experiencia ha ocupado cargos directivos en la Contraloría General de la República, en la coordinación del control a los recursos del Gobierno Nacional.

Asimismo, inició su carrera en Proexport, hoy ProColombia, como especialista senior de inversión para fondos de capital privado, acompañando a compañías e inversionistas internacionales en su entrada al país.

Ha integrado juntas directivas en distintos sectores, con participación en gobierno corporativo, planeación estratégica e inversiones, y es columnista de La República y de otros medios nacionales, donde escribe sobre política energética, desarrollo de las regiones y asuntos económicos.