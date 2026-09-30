Abelardo De La Espriella confirmó contundente golpe contra disidencias de alias Iván Mordisco

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un nuevo golpe contra las estructuras de alias Iván Mordisco, luego de una operación del Ejército Nacional en Puerto Gaitán, Meta.

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Tropas de la Cuarta División, a través de la Séptima Brigada, interceptaron un vehículo en el que eran transportados aproximadamente 1.198 kilogramos de cocaína.

Según informó el mandatario, el cargamento pertenecería a la estructura 39 Arcesio Niño, del Bloque Amazonas, de las disidencias de las Farc. En el operativo fueron capturadas dos personas en flagrancia.

De La Espriella ordenó atacar las economías ilícitas

Tras conocerse el resultado, De La Espriella reiteró que una de las instrucciones de su Gobierno es afectar las fuentes de financiación de los grupos armados.

“Mi orden es clara: golpear sus economías ilícitas y perseguirlos sin descanso”, afirmó.

El presidente sostuvo que estos recursos son utilizados por las estructuras criminales para financiar la compra de armas, el reclutamiento de menores y otras actividades ilegales.

“Cada cargamento incautado les quita recursos para comprar armas, reclutar menores y sembrar terror”, agregó.

La incautación representa una afectación a las finanzas de esa estructura armada, que obtiene parte de sus recursos de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Las autoridades mantienen operaciones en esta zona del Meta para ubicar corredores utilizados para el transporte de estupefacientes y otros elementos asociados a las economías ilícitas.

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Gobierno anunció expulsión de ciudadano ruso

De La Espriella también informó sobre la captura del ciudadano ruso Sergei Vagin, a quien el Gobierno aplicará una medida administrativa de expulsión por razones de seguridad nacional.

El mandatario señaló que informes de inteligencia lo relacionan con presuntas actividades de espionaje, financiación de hechos vandálicos durante el paro de 2021 y contactos con el ELN. Vagin ha negado esos señalamientos.

Además, enfrenta un proceso por concierto para delinquir agravado y delitos informáticos, relacionado con un fraude a plataformas de apuestas que habría movilizado cerca de $1.600 millones.

“La soberanía de Colombia se respeta”, afirmó De La Espriella al anunciar la decisión.