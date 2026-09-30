Abelardo De La Espriella ordenó traer a Colombia a Henry Camargo, exmilitar que necesita doble trasplante de pulmón

Henry Camargo es un colombiano que durante 22 años prestó servicio en el Ejército Nacional y que actualmente atraviesa una compleja situación de salud en Estados Unidos. Desde hace cerca de un año permanece hospitalizado en Nueva York debido a problemas pulmonares y necesita un trasplante de ambos pulmones.
Su caso tomó relevancia después de que se conociera su necesidad de regresar a Colombia para continuar con el tratamiento médico que requiere. La situación llegó hasta el presidente Abelardo De La Espriella, quien dio instrucciones para que las entidades del Gobierno adelantaran las gestiones necesarias para concretar su repatriación.
Ahora, Cancillería entregó nuevos detalles sobre el operativo que permitirá traerlo de vuelta al país y confirmó que, debido a sus condiciones de salud, Camargo será trasladado en un avión ambulancia.
Cancillería revela cómo será el regreso de Henry Camargo
El canciller Omar Bula Escobar explicó que las gestiones comenzaron inmediatamente después de recibir la instrucción presidencial, teniendo en cuenta la urgencia médica que enfrenta el colombiano.
“Sabíamos lo urgente que era la situación y que se necesitaba una solución rápida al respecto”, aseguró.
Para hacer posible el traslado, el Gobierno autorizó recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM), que, según explicó el funcionario, funciona como un mecanismo humanitario de última instancia para atender situaciones de especial vulnerabilidad de colombianos que se encuentran fuera del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, en cumplimiento de la instrucción impartida por el presidente @ABDELAESPRIELLA, se adelantan las acciones necesarias para garantizar el retorno al país del ciudadano colombiano Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas… pic.twitter.com/eeq5mQytY4— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 30, 2026
“En este caso estamos hablando de un avión ambulancia que lo va a traer al país. Lo estará esperando el Ministerio de Defensa, el Hospital Militar y obviamente Cancillería está ahí también”, explicó Bula.
El canciller también destacó el trabajo realizado por el Consulado de Colombia en Nueva York durante el tiempo en que la condición médica de Camargo se fue complicando y se hizo necesario encontrar una alternativa para trasladarlo bajo condiciones médicas adecuadas.
“Henry pronto estará de vuelta aquí a Colombia, lo estaremos esperando con los brazos abiertos”, afirmó.
Bula agradeció, además, la intervención del presidente Abelardo De La Espriella para acelerar la búsqueda de una solución al caso y aseguró que la Cancillería continuar trabajando para fortalecer la atención de los colombianos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad en el exterior.
Un país que no cuida a quienes entregaron su vida y su juventud para defender la bandera es un país sin alma ni honor.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 28, 2026
Cuando vi el video de nuestro soldado Henry Camargo —un valiente compatriota que vistió el uniforme militar durante más de 20 años y que hoy libra una dura… pic.twitter.com/O2HnCOhcLU