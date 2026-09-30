Un video grabado por Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones, antes de ser asesinado, ha llamado la atención por las palabras con las que el exalcalde de Yopal describió la situación de seguridad que enfrentaba.

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Torres aparece en una finca mientras prepara chorizos junto a varias personas. Aunque inicialmente habla en tono jocoso sobre el emprendimiento que estaba impulsando, posteriormente explica por qué se encontraba fuera de la ciudad.

“Como el parche está un poquito caliente en Yopal, entonces me vine (…) a hacer chorizos”, manifestó.

Más adelante fue mucho más explícito sobre las precauciones que estaba tomando. “No puedo dar papaya en la ciudad porque el parche está caliente”, afirmó.

“Hay muchos bandidos persiguiéndonos”

Torres tampoco quiso revelar dónde había sido grabado el video. “Estoy en una de las fincas que tenemos, pero pues no puedo decir en cuál finca”, explicó.

Acto seguido lanzó una frase que, tras su asesinato, adquiere especial relevancia: “Toca tener mucho cuidado porque hay muchos bandidos persiguiéndonos”.

En el resto de la grabación, Jhon Calzones habló de su intención de preparar miles de chorizos para comercializarlos entre familias de Yopal y aseguró que durante los siguientes días mostraría el proceso.

Sin embargo, días o minutos después habría sido atacado con un arma de fuego este martes 29 de septiembre en la finca La Selvita, ubicada en zona rural de Yopal.

Durante el video se le puede ver al exfuncionario con gorra y camiseta negra, pero en las imágenes reveladas del crimen, el hombre tenía una gorra blanca, camiseta negra y una bermuda de jean.

Dos hombres habrían llegado en motocicleta hasta el predio y uno de ellos le disparó tres veces. Torres fue trasladado a un centro asistencial, donde posteriormente se confirmó su muerte.

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Las pistas que deja el ataque

Las autoridades avanzan en la investigación para determinar quién ordenó el crimen. Uno de los señalados de participar en el atentado, quien sería menor de edad, fue aprehendido, mientras que otro hombre logró escapar.

Además, la motocicleta utilizada por los atacantes abrió una nueva línea de investigación. El gobernador de Casanare, César Ortiz, aseguró en diálogo con Noticias Caracol que el vehículo pertenecería a un ganadero asesinado previamente en el departamento y habría sido robado para posteriormente utilizarlo en el atentado contra Torres.

La grabación conocida después del crimen se suma ahora a los elementos que rodean el caso, especialmente por las afirmaciones que hizo el propio exalcalde sobre los riesgos que, según él, enfrentaba antes de ser asesinado.