Escándalo del Fondo Sierra: envían a la cárcel a ocho capturados. ¿Qué pasó con el resto?

SEMANA conoció que una juez de la República envió a la cárcel a ocho de los trece capturados en el escándalo conocido como el Fondo Mixto Sierra Nevada, el cual, según la Fiscalía, estalló en agosto de 2026, cuando capturó y desarticuló a una red de presunta corrupción que habría desviado más de 3,1 billones de pesos de recursos del Sistema General de Regalías.

La juez arrancó ordenando: “Boleta de detención, hoy 29 de septiembre de 2026, imponiendo medida de aseguramiento privativo de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de Martín Guillermo Zuleta Mieles, dirigida a la cárcel nacional Modelo, cárcel Distrital de varones, penitenciaria La Picota o cualquier otro centro de reclusión que disponga el INPEC”.

Esa misma medida de aseguramiento privativa de la libertad recayó sobre Esteban José Claver Daza, Juan Carlos Betancourt Nova, Alejandro Castro Bernal, Rafael de Jesús González Daza, Camilo Andrés Piñeros Gónez, Alejandro Martín Merchán y José Alejandro Funeme Gamero. La cárcel estaba

Esos son los ocho capturados que fueron enviados a la cárcel. Pero después la juez anunció detención domiciliaria al exalcalde de María La Baja (Bolívar), Ramiro González Mancilla, quien inició un trámite de cooperación y colaboración con la Fiscalía por este proceso.

Alcalde de María La Baja tocó las puertas de la Fiscalía para entregar pruebas en caso de corrupción de regalías

Jesús María Hernández y Ericka Andrea Cotes Guerra también recibieron esa medida de aseguramiento, mientras avanza el proceso en su contra por la presunta participación en la red que habría direccionado contratos de regalías en varios departamentos del país.

El abogado Simón Hernández, defensa de uno de los implicados, manifestó sobre esa decisión: “Con el respeto que debo a nuestros jueces y desde una perspectiva estrictamente jurídica, considero que las medidas impuestas fueron desproporcionadas”.

Y agregó: “Vienen ahora las apelaciones y confío en que mis colegas de la defensa, que por demás han realizado una labor difícil y de admirar, lograrán obtener una mejor situación jurídica para quienes se les solicitó e impuso la medida más severa de todas”.

La Fiscalía confirmó en su cuenta de X la orden contra los 13 implicados en el presunto esquema de corrupción que, por medio del Fondo Mixto Sierra Nevada, suscribió 1.147 contratos financiados con regalías por 3.2 billones de pesos en 19 departamentos.