Corte Constitucional evita mencionar a Vladímir Fernández en un comunicado: pide respetar la presunción de inocencia del magistrado

En un comunicado de tres puntos, la Corte Constitucional hizo mención a los recientes y muy graves señalamientos que se han hecho en contra de “uno de sus integrantes”.

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Evitando a toda costa mencionar al magistrado Vladímir Fernández Andrade, el alto tribunal pide que se respete la presunción de inocencia.

“La Corte Constitucional está atenta a la actuación de las autoridades competentes y respetará en su integridad las determinaciones que conforme a su autonomía llegaren a adoptar”, señala uno de los puntos del pronunciamiento.

En abril de 2025, SEMANA publicó pruebas reveladoras contra el magistrado Vladimir Fernández. Foto: SEMANA

El pronunciamiento se hace tras una sesión especial realizada en la tarde de este miércoles 30 de septiembre.

En la comunicación se señala que los magistrados y magistradas siempre estarán prestos a dar las respectivas explicaciones cuando sean convocados por las autoridades competentes.

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Es clave recordar que, en el caso de los magistrados, su juez natural —según reza la Constitución Política de Colombia— es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

Los magistrados y magistradas están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar explicaciones a que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley, ofreciendo la colaboración institucional solicitada dentro del marco del debido proceso”.

Sandra Ortíz Vladimir Fernández Chats Foto: SEMANA

En el tercer y último aparte del comunicado se da un parte de tranquilidad sobre las decisiones que se toman al interior del alto tribunal, conformado por nueve magistrados y magistradas.

“Las decisiones judiciales de la Corte Constitucional son colegiadas y su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes. Ellas son el resultado de un riguroso proceso de deliberación jurídica llevado a cabo en el seno de la Corporación”, agrega.

Los señalamientos contra el magistrado Vladímir Fernández

En abril de 2025, SEMANA reveló que Sandra Ortiz, la exconsejera de la Presidencia y una de las principales procesadas por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habría sostenido varias conversaciones con Vladímir Hernández, entonces secretario jurídico de Petro, en la antesala de su elección como magistrado de la Corte Constitucional.

Caso UNGRD: capítulo Vladimir Fernández provoca pronunciamiento de la Corte Constitucional. Los magistrados respondieron que están amparados por la presunción de inocencia y respetarán las decisiones judiciales. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/JfrkTFH5Kd — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2026

Las conversaciones se inician en la mañana del 3 de octubre de 2023. Ese día, Fernández le envió tres mensajes a Sandra Ortiz, en los que le suplicó su ayuda en el Congreso de cara a la votación. “No se me pierda. La necesito en el Senado. Plissss”, le escribió a las 8:31 a. m.

Sandra Ortiz le reveló a la Fiscalía General que días más tarde, el 9 de octubre, hubo una reunión con el congresista de la Alianza Verde, Iván Name, en su oficina, en la Presidencia del Senado, a la que también habría asistido Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia.

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Tanto Name como González enfrentan en la actualidad un juicio por el pago de millonarios sobornos para beneficiar la aprobación de reformas en las cuales el Gobierno Petro tenía un gran interés.

Los chats demuestran que, efectivamente, ese 9 de octubre Ortiz abordó a Name sobre el mediodía. “Hola, querido presidente, te he estado llamando para concretar nuestra reunión de hoy”, le dijo a las 12:44 p. m.

Presidente Gustavo Petro y Vladimir Fernández Foto: Presidencia

En ese encuentro, según Ortiz, Name le expresó que “no quería recibir solo a Vladímir”, quien por esa época necesitaba con urgencia que se programara la elección de la vacante en la Corte Constitucional. Cualquier retraso podría poner en jaque los acuerdos logrados por él con las diferentes bancadas en el Senado a favor de su candidatura.

En la noche del 12 de octubre, horas después de haber recibido presuntamente el primer pago por los 1.500 millones de pesos de manos de Sandra Ortiz, Iván Name le escribió a la consejera presidencial para las regiones. A través de WhatsApp, a las 9:29 p. m., le mandó el siguiente mensaje: “Dios te bendiga, querida Sandra”.

Minutos más tarde, a las 9:37 p. m., hubo un segundo mensaje. El presidente del Senado le notificó a Ortiz del esperado desayuno con Vladímir Fernández: “Mañana 8 a. m.”.

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Ortiz le contó a la Fiscalía que el mensaje “Dios te bendiga, querida Sandra” quería decir que Name estaba de acuerdo con reunirse al día siguiente con ella y con Vladímir Fernández para agilizar su elección como magistrado de la Corte Constitucional.

“La frase ‘Dios te bendiga’ significa que me confirmó que sí estaba de acuerdo, que confirmaba el desayuno. Inmediatamente, llamé a Vladímir y a Carlos Ramón para que nos viéramos ese día (el viernes 13 de octubre de 2023) temprano”, les explicó Ortiz a los investigadores.

El 13 de octubre, poco antes del desayuno, Name le envió un mensaje a Ortiz para un cambio de último minuto sobre la hora del encuentro. “8 y media mejor”, le dijo, a las 7:48 a. m. Minutos más tarde, a las 7:52 a. m., Sandra Ortiz le respondió: “Perfecto”.

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Sentados, de izquierda a derecha, Natalia Ángel Cabo; Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte 2025-2026; Paola Andrea Meneses Mosquera, vicepresidenta 2025-2026; y Juan Carlos Cortés González. De pie, de izquierda a derecha, Vladimir Fernández Andrade; Miguel Polo Rosero; Lina Marcela Escobar Martínez; Carlos Camargo Assis; y Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Foto Colprensa Foto: El País

De forma paralela, la entonces consejera presidencial habló con Fernández en la mañana de ese 13 de octubre para actualizarlo de la nueva hora del desayuno. “Buenos días, querido Vladímir. La reunión es a las 8:30 a. m.”, le dijo Sandra Ortiz a Vladímir Fernández, a las 7:52 a. m. “Gracias, pendiente”, respondió Fernández, a las 7:53 a. m. “Perfecto”, le replicó Ortiz.

Vladímir Fernández estaba interesado en tener más información antes de reunirse con Iván Name. Por eso, a las 7:54 a. m. le preguntó a Ortiz: “¿Qué sabes?”. A las 7:55 a. m., ella le respondió con emoticones. Le envió tres manos con el dedo pulgar arriba y dos stickers en señal de que todo iba bien. En uno de los stickers se lee “caso cerrado” y en el otro aparece una mujer indígena, sin dientes, con una botella de cerveza en la mano. Sobre ese sticker, Fernández respondió: “Jajaja”.

Sandra Ortíz Vladimir Fernández Chats Foto: Suministrado a Semana

A las 8:29 a. m., ya muy cerca del desayuno, Sandra Ortiz le volvió a escribir a Vladímir Fernández y lo notificó: “Saliendo para la reunión”. Y, a las 8:30 a. m., le recordó: “Te esperamos”.

Fernández contestó de inmediato, a las 8:31 a. m., y le informó que ya estaba en la Presidencia del Senado. “Acá estoy esperando”. La entonces consejera presidencial le preguntó: “¿Dónde estás?”. Fernández le dijo, a las 8:31 a. m.: “Presidencia”. Y al instante, a las 8:32 a. m., le envió otro mensaje: “Oficina Name”.

De inmediato, Ortiz le dijo: “Vamos llegando, voy CR”. Esas siglas, según le explicó Ortiz a la Fiscalía, hacían referencia a Carlos Ramón González, salpicado en la trama de corrupción de la UNGRD y actualmente fuera del país. Vladímir Fernández respondió enseguida: “OK”.

Pese a la gravedad de los asuntos, la Fiscalía General nunca pidió compulsar copias para que se investigara al magistrado Vladímir Fernández en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.