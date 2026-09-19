Exclusivo: el informe de la Fiscalía, con la ubicación de los GPS de las camionetas de Sandra Ortiz, confirmarían la entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name. Ella lo niega

En el centro del escándalo por el saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aparece la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, señalada dentro de la trama como “la mensajera”. Según la investigación, habría sido la encargada de llevar hasta la casa de su amigo personal y entonces presidente del Senado, Iván Name, 3.000 millones de pesos, entregados en dos pagos de 1.500 millones los días 12 y 13 de octubre de 2023. Ortiz ha negado esa versión, pero pruebas conocidas por SEMANA pondrían en duda su relato.

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El millonario soborno, presuntamente, buscaba que Name facilitara el trámite de las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que apenas comenzaba, y apoyara la elección de Vladimir Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, para la Corte Constitucional, según reveló SEMANA en abril de 2025.

Sin embargo, las declaraciones de la exconsejera para las Regiones han sido contradictorias; pasó de declararse inocente a reconocer que fue la enviada del Gobierno por su cercanía con Name. Luego afirmó que con la plata se buscaba la elección de Fernández, pero también niega que haya ido a entregar el dinero.

Esa afirmación la hizo con base en las pruebas que recaudó la Fiscalía, en las cuales el celular del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, no reportaba conexión con las antenas de telefonía celular en la zona donde está ubicado el apartamento de Name, en el edificio Bassel I, en Santa Bárbara Central, localidad de Usaquén.

Con este argumento, Ortiz afirmó: “Nosotros demostramos ante la juez que el desplazamiento de Sneyder, que supuestamente dice que llevó un dinero conmigo a la casa de Name, nunca pasó. Lo demostramos técnicamente, y no con pruebas de nosotros, sino con pruebas de la propia Fiscalía”.

Olmedo López y Sneyder Pinilla contaron cómo se entregaron 3.000 millones de pesos a Iván Name, por orden de Carlos Ramón González. Su relato coincide con los registros de los GPS. Foto: Suministrada a SEMANA - API

El informe del GPS

La afirmación de Ortiz se empantana con un informe de Policía Judicial de la propia Fiscalía, en poder de SEMANA, en el que se cruzaron los datos de los teléfonos celulares con los GPS de las camionetas del esquema de seguridad de la exconsejera para las regiones, que parecen demostrar lo contrario.

El documento de 53 páginas, que busca establecer qué ocurrió el 12 y 13 de octubre de 2023, se nutrió con “información de las coordenadas geográficas o de señal GPS de vehículos de los esquemas de seguridad”.

Los investigadores advierten en el informe que los GPS de los automóviles de seguridad de Ortiz “sí cuentan con la información suficiente para representar las trayectorias de los vehículos”. Por el contrario, los carros de Sneyder Pinilla y de Olmedo López no permitían reconstruir la ruta completa.

Así, los carros asignados a Ortiz, de placas KGF361 y OBG165, se convierten en la prueba clave para desmentir a la exconsejera. Pero hay más: el informe estudió otra fuente: el desplazamiento de las camionetas oficiales que la acompañaban.

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Los movimientos del 12 de octubre pueden dividirse en dos momentos. Primero, la llegada del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y del exsubdirector Sneyder Pinilla a las Residencias Tequendama, donde vivía Sandra Ortiz. Después, el desplazamiento con el dinero en efectivo hasta el edificio Bassel I, donde estaba ubicado el apartamento del senador Iván Name. Según el documento, todo ocurrió entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde.

El primer encuentro, en Residencias Tequendama, se dio entre las 3:15 y las 3:46 de la tarde. Las imágenes del informe muestran las áreas de cobertura de las celdas y las trayectorias de los vehículos intervinientes.

Ahí viene la clave: el informe afirma que, una vez recibido el dinero, se produjo el desplazamiento hasta Bassel I. “Entre las 3:46 y las 4:12 de la tarde, del 12 de octubre de 2023, se da el transporte del dinero entregado por Olmedo López y Sneyder Pinilla a Sandra Ortiz (…) los vehículos con placas KGF 361 y OBG 165 realizaron el desplazamiento entre los lugares indicados”; todo esto se reconstruyó con los GPS de las camionetas.

Al edificio Bassel I llegaron a las 4:12 y la permanencia fue de apenas unos minutos, hasta las 4:35, tiempo en el que habrían entregado los primeros 1.500 millones de pesos. Según el documento, esa conclusión se obtiene al correlacionar la información de las celdas que interactuaron con el teléfono asociado a Ortiz y los registros de GPS de las placas KGF361 y OBG165.

Exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz. Foto: Suministrada a SEMANA - API

La segunda entrega

El informe inédito reconstruye también lo ocurrido el 13 de octubre, cuando se dio la segunda entrega de 1.500 millones de pesos. Esta vez Sneyder Pinilla habría llegado a Residencias Tequendama a las 8 de la noche. Luego, a las 8:30, “Sandra Ortiz, una vez recibe la segunda cuota, inicia el desplazamiento con destino al edificio Bassel I”, llegando sobre las 9:00 de la noche.

Pero el informe va más allá de la multimillonaria entrega de dinero a Name. También reconstruyó fechas clave del saqueo de la UNGRD, entre ellas las de los encuentros que Olmedo López llamó “cónclaves” y en los que, según su testimonio, se impartieron órdenes para comprar congresistas.

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El 21 de septiembre es el día que, cuenta Olmedo López, recibió la orden corrupta por parte del entonces director del Dapre, Carlos Ramón González. Según su versión, antes del Consejo de Ministros, Ortiz lo abordó y le preguntó si había hablado con González. López reconoce que recibió la orden, pero que ella solo se encargaría de lo de Name, su amigo.

En ese caso, los investigadores cruzaron las celdas de los teléfonos con el GPS del vehículo JVV973, perteneciente al esquema de seguridad de Ortiz. El documento concluye que “existe una coincidencia espacio-temporal entre Sandra Ortiz, Carlos Ramón González e Iván Name (…) coinciden las coberturas de las celdas de las personas objeto de análisis con la trayectoria de la señal GPS de los vehículos asociados al esquema de seguridad de cada persona”.

Sandra Ortiz ha negado esa versión, pero pruebas conocidas por SEMANA pondrían en duda su relato. Foto: Suministrada a SEMANA - API

La testigo

El asunto se pone peor para Ortiz si se tiene en cuenta la declaración de la subintendente de la Policía Yennifer Labastidas, quien formó parte del esquema de la exconsejera para la época de los hechos y confirmó la cuestionada entrega del 12 de octubre.

“Ese día cruzamos y bajamos por la calle 26, tomamos la carrera 30 al norte; lo que recuerdo es que llegamos al Edificio Bassel I, recuerdo que dentro del desplazamiento mencionaron que íbamos a donde el doctor Name”, se lee en el testimonio en poder de SEMANA.

Para la cita del 13 de octubre, que fue en la noche, la subintendente Labastida dio un dato adicional: en este encuentro estuvo también presente el prófugo de la justicia y exdirector del Dapre Carlos Ramón González. En el edificio Bassel I estaban sus escoltas y camionetas.

González tiene vigente una orden de captura, pero se encuentra en condición de asilo en Nicaragua, apoyado por el pasado gobierno del expresidente Gustavo Petro.