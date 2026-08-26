Judiciales

Corrupción en la UNGRD: Contraloría emitió fallo contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por la compra de 80 carrotanques para La Guajira

En el fallo de responsabilidad fiscal se advierte la responsabilidad directa de los dos exfuncionarios en las irregularidades de este convenio.

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Redacción Semana
26 de agosto de 2026 a las 11:06 a. m.
Sneyder Pinilla y Olmedo López son los testigos de cargo de la Fiscalía General en los procesos por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Sneyder Pinilla y Olmedo López son los testigos de cargo de la Fiscalía General en los procesos por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/ GUILLERMO TORRES-SEMANA

La Contraloría General emitió este miércoles 26 de agosto dos dos fallos de responsabilidad fiscal en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López; y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.

Los fallos tiene relación directa con las irregularidades que se presentaron en la celebración y ejecución del contrato para comprar 80 carrotanques que iban a suministrar agua potable en varias regiones del departamento de La Guajira.

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