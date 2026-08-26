Corrupción en la UNGRD: Contraloría emitió fallo contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por la compra de 80 carrotanques para La Guajira

La Contraloría General emitió este miércoles 26 de agosto dos dos fallos de responsabilidad fiscal en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López; y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.

Los fallos tiene relación directa con las irregularidades que se presentaron en la celebración y ejecución del contrato para comprar 80 carrotanques que iban a suministrar agua potable en varias regiones del departamento de La Guajira.

Saqueo a la UNGRD: la Contraloría acaba de expedir dos fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad, por el contrato para comprar 80 carrotanques destinados a suministrar agua potable en La Guajira. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/cToefudn6F — Revista Semana (@RevistaSemana) August 26, 2026

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