Corrupción en la UNGRD: los rostros más destacados en el organigrama de Olmedo López

Olmedo López Martínez, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se comprometió a entregar su declaración en contra de 23 personas que habrían tenido participación y conocimiento en el desvío de millonarios contratos.

El exfuncionario, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2024, ha manifestado su interés en seguir aportando a la verdad. Esto, pese a que el preacuerdo firmado con la Fiscalía General le ha sido negado en dos oportunidades.

En medio de la audiencia en la que López aceptó los cargos de concierto para delinquir y peculado por apropiación agravado, se puso de presente un organigrama de varias personas implicadas en este caso de corrupción.

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En una imagen, en la que aparece la Casa de Nariño, figuran los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes ya fueron acusados ante la Corte Suprema de Justicia.

En la cúpula aparecen además el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán (actualmente prófugo), así como el exasesor Jaime Ramírez Cobo, en contra del que pesan serios señalamientos.

Este es el organigrama del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Foto: Rama Judicial

Así como la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, quien recientemente quedó en libertad por vencimiento de términos.

En otra de las líneas del organigrama se encuentra, señalado con flechas azules, el exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha, también prófugo de las autoridades desde hace casi un año y quien tuvo que ver, presuntamente, con el desvío de 100 mil millones de pesos que estaban en poder de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

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En otro de los apartados, aparecen seis congresistas que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que habrían ejercido presiones ante el Ministerio de Hacienda para recibir cupos indicativos.

Muy cerca aparecen dos congresistas que habrían buscado beneficiarse con otros contratos de obra e interventoría de la entidad.

Finalmente, se menciona a otros exfuncionarios de la UNGRD, entre los que se encuentran Sneyder Pinilla, Luis Carlos Gantiva y Pedro Rodríguez. De esta línea de investigación aparecen los nombres de varios intermediarios y contratistas.

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El abogado José Moreno Caballero señaló que el exdirector de la UNGRD ya rindió extensas declaraciones ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en los procesos que se adelantan contra congresistas.

El próximo martes 26 de mayo una jueza de control de garantías de Bogotá definirá si acepta el allanamiento a cargos.

López es uno de los testigos de cargos de la Fiscalía General después de que se avalara su principio de oportunidad por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad en documento público.

En los últimos meses reintegraron los 724 millones de pesos, de los que se habría apropiado mediante el desvío irregular de contratos durante el tiempo que estuvo al frente de la entidad.