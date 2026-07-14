“Es una de las peores crisis”: Fedearroz reporta 13.000 hectáreas en riesgo y crisis vial en Casanare y Arauca

La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) continuó con la evaluación técnica de los daños causados en los cultivos de arroz por las inundaciones en Casanare y Arauca. Un análisis preliminar basado en imágenes satelitales reveló la afectación de miles de hectáreas en el oriente del país.

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Los comités de arroceros de Fedearroz en Aguazul y Yopal informaron sobre la gravedad de la situación actual. La agremiación comunicó de manera oficial: “Cerca de 13 mil hectáreas de arroz fueron inundadas, quedando en una condición de riesgo entre daño total y daño parcial”. Esta situación se evaluará definitivamente en la cosecha de agosto.

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Afectaciones en la infraestructura vial

El exceso de agua deterioró las plantas en fases de floración y bloqueó los principales corredores de conectividad regional. Los productores reportaron interrupciones en la ruta Casanare - Boyacá, lo que dificulta el suministro de insumos y el despacho de carga hacia los centros de abasto del país.

Asimismo, la comunicación terrestre con Arauca se encuentra interrumpida en el sector conocido como “La Novia” por pérdidas de banca. En el municipio de Trinidad y en San Luis de Palenque se registran daños severos en los accesos, impidiendo físicamente el ingreso de la maquinaria de recolección.

@FEDEARROZGREMIO expresa su máxima preocupación ante la grave emergencia invernal que ha golpeado a los departamentos de Casanare y Arauca y hace un llamado a @MinAgricultura @UNGRD pic.twitter.com/Si4V619D6p — FEDEARROZ (@FEDEARROZGREMIO) July 11, 2026

Los comités de arroceros dividieron las zonas afectadas según su nivel de impacto para priorizar las ayudas estatales. Nunchía, San Luis de Palenque, Pore, Trinidad, Paz de Ariporo y Tame se encuentran bajo alerta crítica debido a inundaciones severas de lotes y colapso de caminos vecinales.

Según la evaluación realizada por los Comités de Arroceros de Fedearroz en Casanare, todo lo anteriormente señalado creó “una de las peores crisis estructurales, teniendo en cuenta la caída drástica de los precios de venta del arroz en los dos últimos años y el incremento desmedido en los costos de insumos, especialmente de fertilizantes”.

Peticiones al Gobierno y la industria

Ante la gravedad de la emergencia, el gremio arrocero solicitó la intervención inmediata de las autoridades de transporte e infraestructura. Fedearroz expresó en su comunicado que “se hace un nuevo llamado al Ministerio de Transporte, al Invías, a la Gobernación de Casanare y a las alcaldías para recuperar el tránsito”.

@FEDEARROZGREMIO continuó este martes con la evaluación del impacto causado en los cultivos de arroz, como consecuencia de las inundaciones presentadas en los departamentos de Casanare y Arauca.@MinAgricultura @InviasOficial @GobCasanare @MinTransporteCo pic.twitter.com/2hLLgLn8sh — FEDEARROZ (@FEDEARROZGREMIO) July 14, 2026

La federación advirtió sobre la urgencia de estas obras para evitar pérdidas mayores en la producción local. Al respecto, el gremio enfatizó la necesidad de “reforzar los puentes Cravo Sur, Pauto, Tocaría y San Salvador, que están siendo impactados por la fuerza de las aguas”.

Finalmente, los agricultores solicitaron el respaldo del sector de procesamiento para mitigar el impacto financiero. Fedearroz señaló: “También han pedido los productores a la industria molinera su concurso para reconocer una mejora en el precio de compra de la cosecha”, debido a las dificultades de comercialización de los últimos años.