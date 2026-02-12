Empresas

Rompieron el silencio: gremio de arroceros hizo fuerte pronunciamiento, tras asesinato del empresario Gustavo Aponte

La víctima era el líder de la empresa familiar productora de Arroz Sonora.

Redacción Economía
12 de febrero de 2026, 4:35 p. m.
Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz.
Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pasadas 24 horas del acto sicarial en el que fue asesinado el empresario Gustavo Aponte y su escolta, el gremio Fedearroz, que asocia a los productores del alimento, se pronunció.

La víctima fatal era el timonel de la empresa que produce el famoso arroz Sonora, que se comercializa en distintos supermercados y tiendas del país, y tiene operaciones en Tolima y Casanare.

En reiteradas ocasiones, a través de sondeos y encuestas al sector empresarial, los voceros del sector privado han marcado el tema de seguridad como principal para el desarrollo productivo que se espera de ellos.

Ahora, según el pronunciamiento de Fedearroz, su presidente, Rafael Hernández, puso de nuevo el dedo en la llaga.

ANH anuncia que producción nacional de gas en 2025 se mantuvo dentro del rango técnico de reservas

Avianca anunció que se retoma la operación a Venezuela con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas

Llamadas 'spam' en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Davivienda confirma cierre temporal de varias de sus oficinas: conozca la razón de los ajustes en sus horarios

Servinformación llega a Chile y acelera su expansión en Latinoamérica

Más viajeros y mayor gasto: el balance turístico de 2025

¿Está en riesgo el abastecimiento de energía en medio de crisis invernal? MinMinas lanza advertencia a generadoras

Fedearroz se pronunció sobre auditoría realizada por la Contraloría General: "No constituyen una decisión definitiva"

Contraloría terminó auditoría a fondo que administra Fedearroz y encontró tremenda sorpresa

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Gustavo Aponte era un deportista consumado. Fue asesinado a la salida del gimnasio BodyTech de la 85 con 7. Foto: Fotomontaje Redes Sociales/ Facebook Gustavo Aponte

Tras condenar el atroz crimen, ocurrido en el norte de Bogotá, Hernández expresó que “este acontecimiento, que reitera el alto grado de inseguridad que afecta a la capital de la República, ha golpeado a una de las familias de mayor tradición en la molinería de arroz en Colombia, actor fundamental de esta cadena productiva”.

Para Hernández, el fatal acontecimiento no solo incrementa la incertidumbre en el país frente a los graves problemas de seguridad, sino que disminuye la confianza en las políticas aplicadas.

“La seguridad es elemento fundamental de la sociedad, y en el caso del empresariado colombiano, hechos de reiterada ocurrencia que afectan al sector se vienen presentando, impactando de manera particular a los arroceros”.

inseguridad Foto: Adobe Stock

Basta ya

Ante las circunstancias, Hernández, como vocero del gremio de empresas productoras de arroz, afirma que requieren del Gobierno lo siguiente: “Que redoblen acciones a fin de identificar y judicializar a los responsables de estos crímenes, así como evitar una mayor degradación del espiral de violencia que nos afecta”.

Para el vocero del gremio arrocero, “es muy lamentable que no haya acciones que detengan el alto grado de inseguridad que afecta a todas las regiones del país, ha indicado el gerente general de Fedearroz, quien hizo un llamado a la comunidad a rechazar estos hechos, que dejan sumida en la tristeza a más familias e incrementan la amenaza sobre los generadores de empleo y desarrollo en las regiones”.

La familia de la víctima mencionó que el empresario tenía escolta por temas de seguridad en ciudades como Bogotá, mas no porque tuviera amenazas, por lo cual las autoridades investigan los móviles del crimen.

Pero el tema de seguridad en Bogotá aviva la polémica. Más aún, si se presentan circunstancias como la que describió Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre dificultades para acceder a las cámaras que podrían proporcionar información sobre el lamentable hecho en el que murió Gustavo Aponte, de 45 años.

