Contraloría terminó auditoría a fondo que administra Fedearroz y encontró tremenda sorpresa

Hallazgos fiscales por más de $4.000 millones. Ejecutaron obras civiles con recursos del contingente arancelario Col-rice.

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 1:13 p. m.
Contraloría hizo auditoría a fondo de Fedearroz.
Contraloría hizo auditoría a fondo de Fedearroz. Foto: Foto realizada con uso de la IA

Un presunto daño patrimonial, con falta disciplinaria incluida en el accionar, fue lo que halló la Contraloría General, al concluir una auditoría al Fondo Nacional del Arroz, administrado por la Federación Nacional de Arroz-Fedearroz.

Según la entidad de control y vigilancia de recursos públicos, los hallazgos fiscales superan los $4.000 millones, toda vez que hubo ejecución de obras civiles con recursos del llamado contingente arancelario COL-RICE.

La Contraloría afirma que estos recursos revisten carácter público y se invirtieron en bienes muebles pertenecientes a una entidad privada, lo cual desvirtúa su naturaleza jurídica y contraviene los principios de destinación específica y de legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Arroz Foto: Getty Images/iStockphoto

Noticia en desarrollo...

Noticias Destacadas