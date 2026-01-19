Agro

Fedearroz pide medidas urgentes para comercializar la cosecha arrocera de 2026

Los cultivadores de este cereal están afectados por el exceso de inventarios, el bajo precio internacional y el contrabando.

Redacción Economía
19 de enero de 2026, 2:18 p. m.
Los cultivadores de arroz han sostenido reuniones con los Ministerios de Agricultura y de Comercio para buscar soluciones a sus dificultades
La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) solicitó al Gobierno la adopción de medidas urgentes para proteger la producción nacional y garantizar la comercialización de la cosecha de arroz del primer semestre de 2026, la cual comenzó en enero y corresponde a las siembras realizadas durante el segundo semestre de 2025.

La petición fue presentada por el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, durante una reunión sostenida el viernes 16 de enero con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, en la que el gremio advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sector por las condiciones actuales del mercado.

Rafael Hernández Gerente general de Fedearroz
Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Entre las principales solicitudes, Fedearroz pidió apoyo para retirar 250.000 toneladas de arroz de los inventarios existentes, con el fin de aliviar la presión sobre los precios y facilitar la venta de la cosecha nacional. Además, planteó la necesidad de implementar mecanismos de financiamiento para la compra del grano y reforzar los controles a las importaciones y al contrabando, factores que, según el gremio, están afectando de manera significativa a los agricultores colombianos.

La Federación explicó que el bajo precio internacional del arroz, sumado a la depreciación del peso colombiano y al contrabando, está generando un escenario adverso que pone en riesgo la sostenibilidad del sector arrocero. Esta situación, agregó, se traduce en menores ingresos para los productores y en una mayor incertidumbre para las familias que dependen de esta actividad.

Arroz, el producto más subsidiado en el mundo, y en Colombia no hay distritos de riego para el cultivo

En este contexto, Fedearroz insistió en la importancia de evaluar e implementar instrumentos financieros de apoyo tanto para los productores como para la industria, con el objetivo de enfrentar la coyuntura y evitar impactos mayores en la cadena productiva. Asimismo, reiteró la necesidad de avanzar en medidas que permitan reducir los costos de los insumos, incluyendo el fortalecimiento del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios (FAIA).

Hernández también se reunió con el viceministro de Comercio, Tito Yepes, a quien solicitó la adopción de instrumentos de defensa comercial, entre ellos, la aplicación de salvaguardias —como la cambiaria— en el marco del Acuerdo de la Comunidad Andina (CAN), ante el impacto de la tasa de cambio en el sector.

Paro arrocero en Colombia: bloqueos continúan mientras avanzan negociaciones con el Gobierno.
Fedearroz también pidió garantizar un control efectivo al contrabando por razones de seguridad nacional, al considerar que este delito favorece el lavado de activos y afecta la competencia del arroz colombiano, además de ser clave en la sustitución de cultivos ilícitos.

Los problemas con este cultivo han sido constantes en el último año. En julio de 2025, los arroceros de varios departamentos —como Tolima, Huila, Meta, Cesar, Córdoba, Sucre y Casanare— realizaron una dura protesta, que incluyó bloqueos de vías para exigir al Gobierno mejores condiciones frente a los bajos precios del arroz paddy verde y el cumplimiento de acuerdos previos que consideraban incumplidos.

Las manifestaciones duraron aproximadamente 11 días y tras negociaciones entre el Comité Nacional del Paro Arrocero y el Gobierno nacional, se llegó a un acuerdo que llevó al levantamiento de los bloqueos.

