El empresario de 46 años era accionista de empresas relacionadas con el plástico, el arroz y fincas ganaderas.

Redacción Nación
13 de febrero de 2026, 11:22 a. m.
Las empresas que dejó Gustavo Andrés Aponte, el hombre víctima de sicariato en el norte de Bogotá Foto: Instagram @Tavo_triatleta

El miércoles 11 de febrero de 2026 en horas de la tarde, Bogotá se estremeció con un ataque sicarial en el exclusivo sector de La Cabrera, norte de la capital.

Las víctimas del fatal hecho fue Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un empresario de 46 años, y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quienes fueron acribillados a balazos frente al gimnasio Bodytech en la calle 85 con carrera Séptima.

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento exacto: un sicario vestido de traje y corbata, camuflado entre el flujo peatonal, esperó al menos 15 minutos antes de abrir fuego y huyendo luego en una moto.

El general Giovanni Cristancho de la Policía Metropolitana, confirmó que se trató de un sicariato selectivo y organizado.

Analista advierte efectos laborales y económicos tras suspensión del salario mínimo: “Ningún trabajador debe devolver un solo peso”

Ministra de las Culturas responde ante los cuestionamientos en contra de su hermano por contratos con el Gobierno de más de 300 millones de pesos

Vía Medellín–Bogotá hoy: derrumbes y cierres parciales complican el corredor vial

Ataque sicarial en Cali: mujer fallece por impactos de bala cerca de estación del MIO

Corredor Medellín–Suroeste vuelve a operar con normalidad tras reapertura de La Sinifaná

Habilitada con restricciones: ¿cómo está la vía Bogotá-Villavicencio este viernes 13 de febrero?

Pilas, este es el estado de las vías del país por fuertes lluvias: de 31 cierres viales, hay 6 totales en estas regiones

Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

El sicario de la corbata: así fue, minuto a minuto, el asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte y su escolta en exclusivo sector de Bogotá

Así fue el doble homicidio de un empresario y su escolta en la carrera séptima con calle 85, en Bogotá: “Estaba planeado”

Mamá de Gustavo Aponte le pide a su hijo enviarle fortaleza: “Esta mañana la primera llamada era de él, pero el teléfono no sonó”

¿Quién era Gustavo Andrés Aponte?

Asesinato de Gustavo Aponte
Asesinato de Gustavo Aponte Foto: Semana

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra de 46 años representaba la tercera generación de una familia dedicada al sector arrocero desde los años 80, cuando el Grupo Aponte impulsó el molino Sonora, fortaleciendo la cadena productiva del grano con énfasis en calidad y nutrición.

Bajo su liderazgo, Arroz Sonora se consolidó como una de las arroceras más potentes del país, adquiriendo cerca de 298.712 toneladas de arroz paddy en la última cuota de fomento, solo por detrás de gigantes como Diana y Roa Florhuila. Sus operaciones se extendían por Tolima y Casanare, regiones clave para la producción nacional.​

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la Virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

Portafolio empresarial

Aponte dejó un legado empresarial variado y rentable, más allá del arroz. Su portafolio incluía la participación con 146 acciones en Inversiones Aga S.A. e Incoltapas S.A., ambas vinculadas a la producción de artículos plásticos y metálicos.

Era accionista en Flexo Spring S.A.S., con una participación del 1.62 por ciento, una compañía especializada en empaques flexibles y tapas para alimentos y bebidas, con contratos clave para multinacionales.

Felipe Arias, amigo de Gustavo Aponte, revela las amenazas que padecía el empresario antes de ser asesinado saliendo del gimnasio

También se desempeñaba como gerente general de Empresa Colombiana de Soplado e Inyección, Ecsi S.A.S., firma dedicada a la fabricación de artículos plásticos mediante procesos de soplado e inyección.

En el Meta tenía dos fincas ganaderas, herencia de su padre Gustavo Adolfo Aponte, La Angostura y La Alcancía, esta última destacada en giras técnicas de Fedegán en 2022.

Rompieron el silencio: gremio de arroceros hizo fuerte pronunciamiento, tras asesinato del empresario Gustavo Aponte

Su familia había adquirido Arroz Sonora en 1993, marcando el inicio de una era de crecimiento que posicionó a la marca como sinónimo de arroz premium en supermercados y mesas colombianas.

Aponte además apoyaba a menores en situación de vulnerabilidad en el sector de Patio Bonito, en el sur de Bogotá a través de una fundación. También realizaba actividades comunitarias junto a una parroquia del norte de Bogotá.

