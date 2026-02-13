Las empresas que dejó Gustavo Andrés Aponte, el hombre víctima de sicariato en el norte de Bogotá

El miércoles 11 de febrero de 2026 en horas de la tarde, Bogotá se estremeció con un ataque sicarial en el exclusivo sector de La Cabrera, norte de la capital.

Las víctimas del fatal hecho fue Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un empresario de 46 años, y su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quienes fueron acribillados a balazos frente al gimnasio Bodytech en la calle 85 con carrera Séptima.

Videos de cámaras de seguridad captaron el momento exacto: un sicario vestido de traje y corbata, camuflado entre el flujo peatonal, esperó al menos 15 minutos antes de abrir fuego y huyendo luego en una moto.

El general Giovanni Cristancho de la Policía Metropolitana, confirmó que se trató de un sicariato selectivo y organizado.

¿Quién era Gustavo Andrés Aponte?

Asesinato de Gustavo Aponte Foto: Semana

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra de 46 años representaba la tercera generación de una familia dedicada al sector arrocero desde los años 80, cuando el Grupo Aponte impulsó el molino Sonora, fortaleciendo la cadena productiva del grano con énfasis en calidad y nutrición.

Bajo su liderazgo, Arroz Sonora se consolidó como una de las arroceras más potentes del país, adquiriendo cerca de 298.712 toneladas de arroz paddy en la última cuota de fomento, solo por detrás de gigantes como Diana y Roa Florhuila. Sus operaciones se extendían por Tolima y Casanare, regiones clave para la producción nacional.​

Portafolio empresarial

Aponte dejó un legado empresarial variado y rentable, más allá del arroz. Su portafolio incluía la participación con 146 acciones en Inversiones Aga S.A. e Incoltapas S.A., ambas vinculadas a la producción de artículos plásticos y metálicos.

Era accionista en Flexo Spring S.A.S., con una participación del 1.62 por ciento, una compañía especializada en empaques flexibles y tapas para alimentos y bebidas, con contratos clave para multinacionales.

También se desempeñaba como gerente general de Empresa Colombiana de Soplado e Inyección, Ecsi S.A.S., firma dedicada a la fabricación de artículos plásticos mediante procesos de soplado e inyección.

En el Meta tenía dos fincas ganaderas, herencia de su padre Gustavo Adolfo Aponte, La Angostura y La Alcancía, esta última destacada en giras técnicas de Fedegán en 2022.

Su familia había adquirido Arroz Sonora en 1993, marcando el inicio de una era de crecimiento que posicionó a la marca como sinónimo de arroz premium en supermercados y mesas colombianas.

Aponte además apoyaba a menores en situación de vulnerabilidad en el sector de Patio Bonito, en el sur de Bogotá a través de una fundación. También realizaba actividades comunitarias junto a una parroquia del norte de Bogotá.