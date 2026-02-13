Nación

En video quedó el ataque sicarial en contra del empresario Gustavo Aponte. Las imágenes son perturbadoras

El empresario y su escolta fueron atacados por la espalda; el sicario estaba esperándolos en la esquina.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 7:25 a. m.
Imágenes del ataque sicarial que ocurrió el pasado miércoles 11 de febrero en la calle 85 con carrera séptima, norte de Bogotá, y que dejó como víctimas al empresario Gustavo Aponte y a su escolta Luis Gabriel Gutiérrez, quedaron grabadas por las cámaras de seguridad del sector.

Uno de los videos muestra en detalle la forma en que el sicario se acercó a la víctima por la espalda y lo atacó antes de que ingresara al parqueadero del gimnasio en el que se encontraba.

Las imágenes muestran cómo el sicario estaba parado en la esquina de la carrera séptima y bajó por la calle 85, mientras el empresario Gustavo Aponte y su escolta estaban a punto de llegar al parqueadero. En ese momento les disparó de forma tan rápida, que no hubo posibilidad de reaccionar; luego, salió corriendo hacia la carrera séptima.

La Policía aseguró que los delincuentes se movilizaban en motocicleta y que portaban traje y corbata, como una estrategia para camuflarse entre la población. En las cámaras de seguridad solo se observa el momento del ataque.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del sector fueron recopiladas por las autoridades, principalmente la Policía, que quedó a cargo de la investigación y que, de acuerdo con un informe de inspección al lugar de los hechos, conocido por SEMANA, revela la manera en que los sicarios —de modo cuidadoso— dispararon armas tipo pistola 9 milímetros.

Gustavo Aponte era un empresario reconocido en el sector arrocero y tenía algunas amenazas en materia de seguridad; por eso, había acudido al servicio de escolta que incluyó a Luis Gabriel Gutiérrez, un intendente retirado de la Policía que también resultó víctima de este ataque sicarial.

En el lugar de los hechos, los investigadores encontraron tres celulares pertenecientes a las víctimas, además de un arma de fuego tipo pistola, propiedad del escolta, la misma que no alcanzó a utilizar.

Un grupo de investigadores será el responsable de establecer no solo las circunstancias de modo, tiempo y lugar del crimen, sino los autores intelectuales del asesinato para así conocer en detalle lo que motivó el doble homicidio.

El caso podría tener nuevas repercusiones en el ámbito político y judicial.

