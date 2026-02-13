El asesinato de Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gutiérrez, ha generado gran consternación en la ciudad de Bogotá. A plena luz del día y después de salir del gimnasio, las víctimas fueron ultimadas a disparos por un sicario que vestía traje y corbata.

Mientras que las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables, los allegados a estas dos personas les dan el último adiós.

El empresario asesinado y la zona donde recibió los disparos después de salir del gimnasio. Foto: API

Gustavo Adolfo Aponte, papá del empresario asesinado, habló por primera vez desde el doble homicidio. El hombre entregó su testimonio después de que se llevara a cabo una eucaristía en memoria de su hijo.

“El país tiene que cambiar porque mi hijo, como tantas personas, era un hombre bueno, dedicado a la Virgen, dedicado a sus amigos y a su familia”, expresó en diálogo con Noticias RCN.

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

Muy dolido por lo sucedido, el progenitor de la víctima se preguntó por qué lo mataron e insistió en que este tipo de violencia no puede seguir normalizándose en el país.

“Ustedes no saben lo que estamos sintiendo, semejante hombre que era mi hijo y me lo matan de esa manera, hay que cambiar eso”, agregó.

El crimen del empresario ocurrió el 11 de febrero. Foto: API

El instante también fue aprovechado por Juanita Fonnegra, madre del empresario, para hablar por primera vez y dar gracias a todas las personas que los han acompañado en medio de esta compleja situación.

La mujer, al igual que su esposo, destacó que su hijo era una persona muy buena y remarcó que ojalá este caso sirva para dejar en evidencia la magnitud de la violencia que se vive en Colombia y que no se repita algo parecido.

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

“Esta mañana me levanté y la primera llamada era la de él, pero el teléfono no sonó. Le pido a Gustavo Andrés que nos dé fortaleza. Y gracias porque muchas personas han estado con nosotros”, manifestó.

Por ahora, todavía hay muchas preguntas acerca de los motivos por los que se cometió el crimen, pues no se tiene ninguna hipótesis hasta el momento.

En las últimas horas, se conoció el video que muestra el instante exacto en el que el sicario se acerca al empresario y al escolta y les dispara en la cabeza, para después huir corriendo.

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer por completo el hecho, que deja en evidencia la crisis de violencia e inseguridad que se vive hoy en día en la capital del país.