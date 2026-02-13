Nación

Hablan papás de Gustavo Aponte y entregan conmovedoras declaraciones por el asesinato de su hijo: “¿Por qué me lo mataron?”

Los progenitores de la víctima hablaron por primera vez y cuestionaron la violencia que hay en el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
13 de febrero de 2026, 6:57 a. m.
Papás de Gustavo Aponte, el empresario asesinado por un sicario en Bogotá.
Papás de Gustavo Aponte, el empresario asesinado por un sicario en Bogotá. Foto: Foto 1: Noticias RCN / Foto 2: Noticias RCN / Foto 3: API

El asesinato de Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gutiérrez, ha generado gran consternación en la ciudad de Bogotá. A plena luz del día y después de salir del gimnasio, las víctimas fueron ultimadas a disparos por un sicario que vestía traje y corbata.

Mientras que las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con la captura de los responsables, los allegados a estas dos personas les dan el último adiós.

El empresario asesinado y la zona donde recibió los disparos después de salir del gimnasio.
El empresario asesinado y la zona donde recibió los disparos después de salir del gimnasio. Foto: API

Gustavo Adolfo Aponte, papá del empresario asesinado, habló por primera vez desde el doble homicidio. El hombre entregó su testimonio después de que se llevara a cabo una eucaristía en memoria de su hijo.

“El país tiene que cambiar porque mi hijo, como tantas personas, era un hombre bueno, dedicado a la Virgen, dedicado a sus amigos y a su familia”, expresó en diálogo con Noticias RCN.

Bogotá

Video muestra lo que hizo el sicario antes y después de matar a Gustavo Aponte en Bogotá: una llamada y un traje, detalles clave

Bogotá

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la Virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

Bogotá

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

Bogotá

Bloqueos de recicladores en Bogotá se levantan: gremio celebra acuerdo con el Gobierno Petro

Bogotá

Impuesto predial y vehicular en Bogotá podrán pagarse con billeteras digitales y en cuotas sin intereses: estas son las nuevas opciones

Bogotá

Doble homicidio en exclusivo sector del norte de Bogotá revive crimen ocurrido hace dos años frente al mismo gimnasio de la calle 85

Bogotá

A pocos días de apertura de nueva estación de TransMilenio, se anuncian cambios en la calle 57 a partir de este viernes, 13 de febrero

Mundo

Secretario de Gobierno en Brasil disparó a sus dos hijos y se quitó la vida tras enterarse de infidelidad de su esposa: escribió una carta

Mundo

Macabro hallazgo: autoridades en Francia encuentran bebés muertos en un congelador

El Debate

Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

Muy dolido por lo sucedido, el progenitor de la víctima se preguntó por qué lo mataron e insistió en que este tipo de violencia no puede seguir normalizándose en el país.

“Ustedes no saben lo que estamos sintiendo, semejante hombre que era mi hijo y me lo matan de esa manera, hay que cambiar eso”, agregó.

El crimen del empresario ocurrió el 11 de febrero.
El crimen del empresario ocurrió el 11 de febrero. Foto: API

El instante también fue aprovechado por Juanita Fonnegra, madre del empresario, para hablar por primera vez y dar gracias a todas las personas que los han acompañado en medio de esta compleja situación.

La mujer, al igual que su esposo, destacó que su hijo era una persona muy buena y remarcó que ojalá este caso sirva para dejar en evidencia la magnitud de la violencia que se vive en Colombia y que no se repita algo parecido.

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

“Esta mañana me levanté y la primera llamada era la de él, pero el teléfono no sonó. Le pido a Gustavo Andrés que nos dé fortaleza. Y gracias porque muchas personas han estado con nosotros”, manifestó.

Por ahora, todavía hay muchas preguntas acerca de los motivos por los que se cometió el crimen, pues no se tiene ninguna hipótesis hasta el momento.

En las últimas horas, se conoció el video que muestra el instante exacto en el que el sicario se acerca al empresario y al escolta y les dispara en la cabeza, para después huir corriendo.

Las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para esclarecer por completo el hecho, que deja en evidencia la crisis de violencia e inseguridad que se vive hoy en día en la capital del país.

Más de Bogotá

Estas imágenes muestran al sicario antes y después de cometer el doble homicidio.

Video muestra lo que hizo el sicario antes y después de matar a Gustavo Aponte en Bogotá: una llamada y un traje, detalles clave

Papás de Gustavo Aponte, el empresario asesinado por un sicario en Bogotá.

Hablan papás de Gustavo Aponte y entregan conmovedoras declaraciones por el asesinato de su hijo: “¿Por qué me lo mataron?”

Empresario Gustavo Aponte.

Así era la cercanía del empresario Gustavo Aponte con la Virgen de Fátima: “Empezó un apostolado”

El crimen del empresario ocurrió el 11 de febrero.

Se revela video del momento exacto del asesinato del empresario Gustavo Aponte en el norte de Bogotá; el alcalde se pronunció

Las protestas de los recicladores en Bogotá comenzaron el 10 de febrero y se levantaron este jueves, 12 de febrero.

Bloqueos de recicladores en Bogotá se levantan: gremio celebra acuerdo con el Gobierno Petro

Pagos

Impuesto predial y vehicular en Bogotá podrán pagarse con billeteras digitales y en cuotas sin intereses: estas son las nuevas opciones

Asesinaron a una persona en la calle 85 con carrera 7 en Bogotá

Doble homicidio en exclusivo sector del norte de Bogotá revive crimen ocurrido hace dos años frente al mismo gimnasio de la calle 85

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

A pocos días de apertura de nueva estación de TransMilenio, se anuncian cambios en la calle 57 a partir de este viernes, 13 de febrero

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Render de la línea 2 del Metro de Bogotá

Línea 2 del Metro de Bogotá subterráneo: la ruta que tendrá y las fechas previstas

Noticias Destacadas