Bogotá

Alivio en la movilidad de Bogotá: puente crucial ya registra 81% de ejecución

En Bogotá se están adelantando una serie de obras viales que tienen como objetivo mejorar la movilidad en la capital colombiana.

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Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

25 de marzo de 2026, 10:33 a. m.
Avance en la construcción del puente de Venecia en Bogotá.
Avance en la construcción del puente de Venecia en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá informó que, luego de que Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), realizara una inspección en la obra de construcción del puente de Venecia, esta se encuentra en un 81% de ejecución, lo que supone un avance significativo en aras de poder habilitar esta infraestructura, la cual serviría de ayuda para la movilidad capitalina.

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Se precisa en la información difundida por la Alcaldía que, cuando el actual alcalde Carlos Fernando Galán asumió el cargo, esta obra se encontraba en un 12,94% de ejecución.

Asimismo, se indica que esta obra “hace parte del grupo 1 de la obra de la troncal av. 68, contempla la habilitación de carriles para tráfico mixto y para TransMilenio en diferentes sentidos de la av. 68, así como la articulación de los flujos vehiculares a través del puente y sus ramales”.

Obras Transmilenio avenida 68 demolición del puente de Venecia con avenida 68 en Bogotá es una obra liderada por el IDU Abril 11 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Movilidad en Bogotá. Foto: Guillermo Torres /Semana

Molano, en unas declaraciones, indicó que el alcalde había dado instrucciones de que este año se habilitarían obras como las del puente de Venecia, lo que da esperanza a aquellos ciudadanos que tienen que padecer diariamente los problemas de movilidad que posee Bogotá.

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Así que la instrucción del alcalde es que este año habilitemos estos puentes de Venecia. Vamos a trabajar para que entre noviembre y diciembre (de este año) ya los tengamos listos y seguir avanzando en el primer nivel para mejorar la movilidad. Seguimos avanzando: son casi 800 personas trabajando en turnos (en este grupo 1) para transformar esta ciudad en una más moderna y mejor conectada”, indicó el director del IDU.

Con este último informe de avance se concluyen aspectos como la cimentación total del puente, así como la construcción de los 523 pilotes y los 12 dados. De igual modo, se han erigido las 15 vigas y, en el momento, la construcción de los estribos continúa realizándose, con tres ya concluidos y uno por terminar.

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Aunque esta obra beneficiará en gran manera a la ciudad, durante el periodo de construcción ha generado molestias para los residentes del sector y para las personas que diariamente tienen que transitar por estos lugares. Sin embargo, Molano, respondiendo a esto, señala:

Entendemos las molestias y ofrecemos disculpas, pero aquí estamos trabajando por los bogotanos. Lo seguiremos haciendo para entregar nuestros proyectos. Aquí cerca, en el pulpo de la av. Primero de Mayo, también estamos trabajando y fundiendo concreto para lograr terminar toda la av. 68”.

Se espera que pronto esta obra sea terminada y esté al servicio de la movilidad bogotana, mientras se avanza en otras importantes construcciones en toda la ciudad.