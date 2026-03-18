Daño en obra del Metro de Bogotá afectó el deprimido de la calle 72, ¿qué pasó?

La Empresa Metro de Bogotá informó que en la mañana de este miércoles 18 de marzo se registró un daño en la infraestructura del deprimido de la calle 72, en el nororiente de la ciudad, como consecuencia de actividades desarrolladas por maquinaria del consorcio Metro Línea 1.

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De acuerdo con el comunicado oficial, durante las labores se produjo una afectación en la placa superior de la estructura, lo que generó su ruptura y la caída de material sobre la calzada.

La Empresa Metro señaló que “esto es producto de una deficiente gerencia y control del desarrollo de las actividades de las obras”, al tiempo que solicitó al consorcio encargado reforzar los mecanismos de supervisión y control en la ejecución del proyecto.

Frente a las posibles implicaciones del incidente, la entidad aclaró que no existe riesgo para la estabilidad de la infraestructura en construcción. “Queremos reiterar a la ciudadanía que este hecho no representa ningún problema de estabilidad estructural del viaducto. Las reparaciones correspondientes serán realizadas de manera inmediata para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del proyecto”, indicó.

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Así mismo, la Empresa Metro de Bogotá hizo un llamado al concesionario para evitar otras situaciones similares. “Solicita al consorcio ML1 tomar todas las acciones necesarias para fortalecer el control sobre las actividades de cada uno de los actores del proyecto, evitando que se repitan situaciones que puedan generar daños o accidentes”, dice el comunicado.

El incidente se presenta en un punto clave de las obras de la Línea 1 del metro, que avanza por la avenida Caracas y tendrá conexión con la calle 72, uno de los nodos principales del sistema.

La Línea 1 del metro avanza por la avenida Caracas y tendrá conexión con la calle 72. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Este corredor hace parte de un proyecto de transporte que busca conectar el suroccidente con el nororiente de la ciudad y que prevé su entrada en operación en los próximos años.

En paralelo al desarrollo de la infraestructura, el intercambiador vial de la avenida Caracas con calle 72 avanza en un proceso de intervención cultural que busca transformar el espacio urbano. La iniciativa contempla la participación de 70 artistas y escritores de grafiti, quienes trabajan en la intervención de 48 muros del sector.

Los murales se desarrollan bajo cuatro ejes conceptuales: el reconocimiento a las mujeres y la niñez, la representación de la fauna y flora del país, la reinterpretación de la arquitectura urbana y la historia del transporte en Bogotá.