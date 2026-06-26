Una explosión registrada en la mañana de este viernes 26 de junio obligó a evacuar de manera preventiva el Cantón Norte, en el norte de Bogotá, luego de que una caldera estallara dentro del complejo militar.

El incidente activó los protocolos de seguridad y el IDIGER realizará una evaluación de la estructura afectada.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que la emergencia se presentó en la calle 105 con carrera 8A. Las unidades de la entidad controlaron los riesgos asociados al incidente.

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Autoridades evalúan posibles daños en la estructura afectada

La entidad confirmó que no se reportan personas lesionadas y que la evacuación se realizó como medida preventiva mientras se verificaban las condiciones de seguridad.

En un comunicado oficial, Bomberos señaló que “controlamos riesgos asociados a la explosión de una caldera en la Calle 105 con Carrera 8A. No se reportan personas lesionadas. Se hizo evacuación preventiva. Se activa apoyo de IDIGER para hacer la evaluación estructural”.

Por su parte, Caracol Radio informó que, tras las primeras inspecciones, las autoridades descartaron que la explosión estuviera relacionada con un atentado o con una alteración del orden público.

Como parte del protocolo, el IDIGER realizará una evaluación estructural para establecer si la edificación sufrió afectaciones que comprometan su estabilidad antes de autorizar el reingreso del personal.

#BOGOTÁ | Bomberos atienden en este momento una explosión de una caldera en el Cantón Norte, ubicado en la calle 105 con carrera 8A. Hasta el momento no se reportan personas heridas y se evacúa el predio de manera preventiva.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/T0uXxr5CBn — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 26, 2026

La emergencia generó movimiento en el sector norte de la capital debido a que el Cantón Norte es un complejo militar que concentra diferentes dependencias del Ejército Nacional.

Sin embargo, las autoridades no han informado que exista una afectación mayor ni alteraciones en la seguridad de la zona.

Hasta el momento, las entidades encargadas de la atención no han entregado detalles sobre qué originó la explosión de la caldera.

Tampoco han establecido la magnitud de los posibles daños materiales.

Las causas del incidente serán determinadas luego de las revisiones técnicas correspondientes.

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La situación permanece bajo seguimiento mientras avanzan las inspecciones y las autoridades entregan nuevos detalles sobre el estado de las instalaciones.

Mientras avanzan las verificaciones técnicas, las autoridades mantienen el monitoreo de la zona para establecer las condiciones de operación del complejo y determinar si serán necesarias nuevas medidas de prevención.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un nuevo balance sobre la inspección realizada y aclaren las circunstancias que rodearon el incidente ocurrido dentro del Cantón Norte.