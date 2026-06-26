BOGOTÁ

Riña entre motociclistas deja un muerto en Bogotá: así ocurrió todo en plena vía

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles de ese hecho de intolerancia en la capital.

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Redacción Nación
26 de junio de 2026 a las 10:22 a. m.
Momento de la riña entre los motociclistas.
Momento de la riña entre los motociclistas. Foto: Pantallazo de video de la Policía Metropolitana de Bogotá

Los casos de intolerancia en Bogotá siguen cobrando víctimas mortales. El caso más reciente se presentó en el barrio San Isidro, localidad de San Cristóbal, durante las últimas horas.

En imágenes de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que, una riña entre varios motociclistas en plena vía pública, terminó con la muerte de uno de estos.

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De acuerdo con el teniente coronel Juan Torres, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, la central de radio informó a una patrulla sobre un caso de intolerancia vial entre varios motociclistas.

Al llegar los uniformados al punto hallaron a uno de los motociclistas gravemente herido, luego de haber sido atacado con un arma cortopunzante.

“La central de radio informó a la patrulla sobre una riña en vía pública, al parecer originada por un episodio de intolerancia vial. En medio de la confrontación, el detenido lesionó a la víctima con un arma cortopunzante, causándole una herida en el pecho”, dijo el oficial de la Policía.

Gravemente herido, el hombre fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde los médicos de turno no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de la lesión.

En cuanto al presunto asesino, los policías procedieron a capturarlo en el mismo punto de la riña y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Presunto asesino de un motociclista en Bogotá.
El presunto asesino en poder de la Policía. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Por último, desde la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron el llamado a los ciudadanos a resolver los problemas de manera pacífica para evitar hechos como el anterior.

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“Gracias a la rápida reacción de los uniformados que atendieron el caso, el presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos y puesto a disposición de la autoridad competente para responder por el delito que se le atribuye. La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos de manera pacífica y evitar que los hechos de intolerancia deriven en situaciones que lamentar”, concluyeron desde la Policía Metropolitana de Bogotá.