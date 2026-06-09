Policía reveló detalles de violenta riña en Bogotá que dejó un muerto

Los casos de intolerancia en Bogotá siguen cobrando víctimas mortales. Precisamente, la Policía reportó esta mañana de martes, 9 de junio, la muerte de una persona en medio de una riña.

El teniente coronel Juan Torres, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, entregó detalles de esa riña que se presentó en el barrio San Vicente, localidad de San Cristóbal.

De acuerdo con el oficial de la Policía, uniformados de la zona fueron alertados sobre la riña que se presentó en plena vía pública. Al llegar al punto, encontraron a un hombre con heridas causadas, al parecer, con un arma cortopunzante.

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Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre murió en un centro asistencial, hasta donde lo alcanzaron a trasladar.

Luego, según el teniente coronel Torres, un testigo de lo ocurrido entregó información a los policías, quienes, apoyados también en cámaras de seguridad de la zona, lograron capturar al presunto asesino tras activar un plan candado.

Se trata de un hombre de 29 años que quedó a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye.

Además, desde la Policía Metropolitana agregaron que el sujeto capturado presenta anotaciones por hurto calificado y agravado.

Por último, desde la Policía invitaron a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia ciudadana a través de la línea 123 o el CAI más cercano.

El mes pasado se presentó otra riña en el barrio Carvajal, localidad de Kennedy, que dejó a una persona muerta de 22 años identificada como Miguel Ángel Ramírez, quien recibió un fuerte golpe en su cabeza tras haber salido de una rumba.

El hombre asesinado era un investigador de la Defensoría del Pueblo, entidad que precisamente se pronunció.

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“Con profundo dolor lamentamos la muerte de Miguel Ángel Ramírez, investigador de la Regional Cundinamarca, un joven de apenas 22 años que iniciaba su camino profesional con compromiso y vocación de servicio. Acompañamos de corazón a su familia, amistades y compañeros y compañeras de la Regional en este momento tan difícil. Nos unimos a su dolor y enviamos un abrazo solidario a quienes hoy sienten su ausencia. Esperamos que las autoridades esclarezcan con prontitud lo ocurrido y que este hecho no quede en la impunidad”, fue el mensaje desde la Defensoría a través de su cuenta en X.