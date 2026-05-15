“Quiero que le caiga todo el peso”: madre de Fredy Santiago, de 19 años, rompió el silencio tras captura de su presunto asesino

La captura del presunto asesino de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el joven universitario de 19 años que murió tras un intento de robo en una estación de TransMilenio, provocó una conmovedora reacción de su familia, que un mes después del crimen volvió a exigir justicia en medio de lágrimas y homenajes.

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La madre del joven, Luzmeri Guzmán, habló en diálogo con Blu Radio desde la estación Minuto de Dios, lugar donde ocurrió el ataque el pasado 15 de abril, y lanzó un fuerte mensaje luego de conocerse la captura de un hombre de 22 años señalado de haber apuñalado a su hijo durante un intento de robo.

“Quiero que a esa persona se le caiga todo el peso encima. Yo sé que cadena perpetua en este país no hay, pero sí, todos los concejales, todos, por favor, a ver si aprueban esa ley”, expresó la mujer en medio de un homenaje realizado por familiares, amigos y ciudadanos que llegaron hasta el lugar para recordar al joven asesinado.

Con visible dolor, la madre cuestionó cuántas víctimas más podría dejar el señalado agresor y pidió que el caso no quede impune.

“Una persona de esas mató así, a sangre fría. ¿Cuántos no han matado y cuántos más van a pasar por él? Entonces, justicia, justicia porque esa persona no puede vivir más”, afirmó.

Durante la transmisión radial también se escuchó el clamor de familiares y amigos de Fredy Santiago, quienes corearon repetidamente frases como “Justicia para Fredy” y “Ni uno más”, mientras sostenían fotografías del joven en la estación de TransMilenio donde perdió la vida.

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“Fredy merece justicia, su familia merece reparación y la sociedad merece no repetición”, dijeron los asistentes en medio de la velatón realizada exactamente un mes después del crimen que conmocionó a Bogotá.

La captura del presunto responsable fue confirmada por las autoridades este jueves 15 de mayo. Según informó la Alcaldía de Bogotá y la Policía Metropolitana, el operativo se realizó tras un trabajo articulado entre investigadores judiciales y la Fiscalía General de la Nación.

Sobre el caso también se pronunció el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien aseguró que el asesinato de Fredy Santiago “dolió a todos los bogotanos” y pidió a la justicia garantizar que el capturado no recupere la libertad.

“Le truncaron sus sueños”, expresó el mandatario al referirse al estudiante de 19 años, cuyo asesinato abrió nuevamente el debate sobre la inseguridad y los robos violentos dentro del sistema TransMilenio