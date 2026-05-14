Así fue como un hombre de 23 años confesó haber asesinado a su pareja: fue en frente de su hijo

En la madrugada de este miércoles 13 de mayo, las autoridades de Medellín reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 18 años en el barrio La Libertad, ubicado en la comuna 8 (Villa Hermosa). El hecho se conoció tras un reporte a la línea de emergencias que alertó sobre una persona fallecida dentro de una vivienda del sector.

Revelan detalles del triple feminicidio en el Meta y las identidades de las víctimas

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana de Medellín, el cuerpo fue hallado sobre la cama de una habitación. Al sitio se desplazó personal de la Secretaría de Salud, que confirmó el deceso tras observar múltiples heridas en el cuerpo de la víctima. Las autoridades identificaron a la mujer como Juliana Giraldo Zuluaga.

Confesión del agresor y procedimiento judicial

Durante las primeras indagaciones en el lugar de los hechos, el compañero sentimental de la víctima, un hombre de 23 años, entregó su testimonio a los uniformados. La pareja sentimental de la víctima manifestó que tuvieron una riña aproximadamente desde las 11 de la noche, y que fue él quien la agredió, ocasionándole las lesiones que causaron su muerte.

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Tras esta declaración inicial, el personal policial procedió a la captura y judicialización del sospechoso. Por tales hechos, el agresor fue presentado ante la autoridad competente para el inicio del proceso legal en su contra.

El reporte técnico indica que el ataque se produjo en el contexto de un altercado doméstico que escaló hasta la agresión física.

Restablecimiento de derechos del menor

Un aspecto que ha centrado la atención del caso es la presencia de un niño, hijo de la pareja, quien se encontraba dentro de la residencia en el momento de la discusión y posterior agresión. Ante esta situación, se activaron los protocolos de protección para el menor de edad que quedó bajo la custodia temporal del Estado.

Investigan feminicidio en cárcel de Palmira. Foto: Getty.

Se realizó la presencia de personal de Infancia y Adolescencia para el restablecimiento de derechos del hijo de la víctima, confirmaron fuentes de la Policía de Medellín a este medio.

Mientras el ente investigador recopila las pruebas técnicas para la imputación de cargos, el menor permanece bajo el cuidado de las entidades encargadas de su bienestar. Este caso se suma a las cifras de violencia contra la mujer que preocupan a la administración local en la capital de Antioquia.