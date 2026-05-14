Imagen| Revelan últimos mensajes antes de la desaparición de Yulitza Toloza, tras liposucción

Colombia sigue con atención el caso de Yulitza Toloza, una estilista de 52 años cuya desaparición mantiene en alerta a las autoridades y a sus familiares en la capital del país.

Pálida, sin poder respirar ni hablar bien: últimos videos de Yulitza Toloza antes de desaparecer tras procedimiento estético

La mujer fue vista por última vez tras someterse a una liposucción láser en un establecimiento denominado Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, dentro de la localidad de Tunjuelito. Desde el término de dicha intervención, no se tiene información sobre su ubicación.

Yuri Paola Mora, amiga de la mujer, relató los hechos a Noticias Caracol. Según su testimonio, la paciente ingresó al lugar a las 8:00 de la mañana. “Volvimos a saber de ella a la 1:00 de la tarde, más o menos, cuando dijeron que ya había terminado el procedimiento”, explicó. Sin embargo, los síntomas posteriores generaron preocupación entre sus allegados.

“Ella se veía muy mal, pálida, sus labios morados y le faltaba mucho el aire. Le soltaron un poco la faja, pero seguía con los mismos síntomas; así estuvo hasta las 4:00 de la tarde, que fue la última vez que la vimos”, narró Mora.

Cámaras de seguridad del sector mostrarían el momento en que es llevada por dos hombres a un carro particular. Todo es materia de investigación. Foto: Screenshot 'x'

Ante el estado de salud observado, se acordó que la paciente permanecería en las instalaciones del recinto, pagando un costo adicional por habitación y alimentación.

Contradicciones en la salida del establecimiento

La incertidumbre aumentó llegada la noche. Al regresar al centro estético para recoger a Toloza, sus acompañantes no la encontraron. Según el relato, el personal del lugar informó que la paciente se retiró por su cuenta.

“Lo que la encargada nos dijo fue que los médicos a las 7:30 de la noche la sacaron porque ella manifestó querer irse para su casa; no sabemos en qué condiciones la sacaron”, mencionó Yuri Mora.

Estos fueron los últimos mensajes que sostuvo Yulitza Toloza con su amiga. Foto: Yuri Paola Mora a RCN

A esta situación se suma el envío de comunicaciones que la familia considera inusuales dada la condición física de la mujer. “Ella aparecía en línea y es imposible que, en el estado en que estaba, no nos contestara el teléfono ni los mensajes, pero su WhatsApp sí aparecía conectado”, afirmó la amiga.

En ese lapso, recibieron un mensaje de texto que indicaba: “voy casa, tengo sueño”. Posteriormente, se recibieron versiones contradictorias sobre un supuesto traslado a centros hospitalarios como el Hospital de Meissen, información que no ha sido confirmada.

Movilización ciudadana y búsqueda

En horas de la noche de este jueves 14 de mayo, se llevó a cabo una velatón frente al establecimiento donde se realizó el procedimiento. En el evento participaron familiares, amigos y ciudadanos que se solidarizaron con la causa, exigiendo respuestas claras sobre el paradero de la estilista.

A esta hora se lleva a cabo en Bosa una velatón por Yulixa Toloza, con el ánimo de exigir justicia por su caso. Toloza se encuentra desparecida desde la noche del miércoles 13 de mayo. pic.twitter.com/9wLcZCzaVV — Mauricio Vanegas (@Marovaan) May 15, 2026

Hasta el momento, los organismos de investigación adelantan las verificaciones de cámaras de seguridad y entrevistas con el personal médico para establecer la ruta que habría tomado Yulitza Toloza tras salir del centro de estética. Sus familiares mantienen la búsqueda activa en hospitales y morgues de la ciudad.