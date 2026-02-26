Denuncian la desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en Cauca

El equipo de comunicaciones de la campaña de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz por el Alto Patía y norte del Cauca, informó a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional su presunta desaparición.

“Su profunda preocupación ante los hechos relacionados con su desaparición en las últimas horas. Al momento de su desaparición, Ana Guetio se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca”, dice inicialmente el comunicado.

De acuerdo con el reporte, sobre las 6:30 de la tarde del miércoles 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona.

“Su última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”, informó su equipo.

Hasta el momento, se desconoce quién estaría detrás de este flagelo que mantiene en máxima alerta a las autoridades del departamento de cara a las elecciones del 8 de marzo.

“Ante esta grave situación, solicitamos de manera urgente a quienes tengan información sobre su paradero, a las autoridades competentes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, activar todos los mecanismos necesarios para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida. Reiteramos el llamado urgente a respetar su vida y la integridad de su equipo de trabajo, quienes la han acompañado durante todo el recorrido territorial”, puntualizó el comunicado.

Este caso se suma al también registrado el 25 de febrero sobre la desaparición de Andrés Vásquez, uno de los candidatos del partido Conservador al Senado de la República, en Pelaya, Cesar, luego de salir de una reunión en Aguachica.

“Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión”, dijo ese partido.