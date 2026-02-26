Cauca

Denuncian la desaparición de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz, en Cauca

El flagelo se registró cuando se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de su campaña.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

26 de febrero de 2026, 8:52 a. m.
Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz por el Alto Patía y norte del Cauca.
Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz por el Alto Patía y norte del Cauca. Foto: Suministradas

El equipo de comunicaciones de la campaña de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial por la Paz por el Alto Patía y norte del Cauca, informó a la opinión pública y a la comunidad nacional e internacional su presunta desaparición.

“Su profunda preocupación ante los hechos relacionados con su desaparición en las últimas horas. Al momento de su desaparición, Ana Guetio se encontraba adelantando su agenda pública en el marco del cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca”, dice inicialmente el comunicado.

Denuncian la desaparición del candidato conservador al Senado Andrés Vásquez en Pelaya, Cesar

De acuerdo con el reporte, sobre las 6:30 de la tarde del miércoles 25 de febrero, la candidata llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cauca, donde desarrolló un encuentro ciudadano con los habitantes de la zona.

Su última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”, informó su equipo.

Política

¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

Política

El único ministro que se atrevió a decirle no a Petro y rehusó firmar por la Constituyente: “me saca de foco”

Política

Andrés Forero cuestiona al minSalud por traspaso de afiliados a la Nueva EPS en medio de la crisis; anuncia batalla en las cortes

Política

¿Cómo se asignan las curules en el Senado? Esta es la forma en la que se repartirían los escaños tras las elecciones

Política

Petro se retracta por orden judicial: admite que vulneró el buen nombre de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero contraataca con nuevos comentarios

Política

Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Política

Duro choque entre el presidente Petro y la defensora del Pueblo por fallas en el sistema de salud: “La crisis de medicamentos es inocultable”

Cali

Horror en Popayán: perrita murió tras brutal ataque con golpes y piedras; el video es aterrador

Cali

Impresionante robo de película con explosivos a carro de valores en la vía Panamericana deja a una persona muerta

Cali

Comunidades indígenas del CRIC bloquean la vía Panamericana: no hay paso en El Pital, Caldono, Cauca

Hasta el momento, se desconoce quién estaría detrás de este flagelo que mantiene en máxima alerta a las autoridades del departamento de cara a las elecciones del 8 de marzo.

“Ante esta grave situación, solicitamos de manera urgente a quienes tengan información sobre su paradero, a las autoridades competentes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos, activar todos los mecanismos necesarios para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida. Reiteramos el llamado urgente a respetar su vida y la integridad de su equipo de trabajo, quienes la han acompañado durante todo el recorrido territorial”, puntualizó el comunicado.

Este caso se suma al también registrado el 25 de febrero sobre la desaparición de Andrés Vásquez, uno de los candidatos del partido Conservador al Senado de la República, en Pelaya, Cesar, luego de salir de una reunión en Aguachica.

“Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión”, dijo ese partido.

Más de Política

Capitolio Nacional de Colombia

¿Cuántos senadores y representantes a la Cámara se eligen en 2026?

El presidente, Gustavo Petro, el 24 de febrero de 2026, en Cartagena (Colombia)

El único ministro que se atrevió a decirle no a Petro y rehusó firmar por la Constituyente: “me saca de foco”

Representante Andrés Forero y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Andrés Forero cuestiona al minSalud por traspaso de afiliados a la Nueva EPS en medio de la crisis; anuncia batalla en las cortes

El Senado avaló el presupuesto del 2026. Se registró un recorte de $1,6 billones en la inversión para las regiones. Foto: Senado de la República.

¿Cómo se asignan las curules en el Senado? Esta es la forma en la que se repartirían los escaños tras las elecciones

Marta Lucía Ramírez y el presidente Gustavo Petro.

Petro se retracta por orden judicial: admite que vulneró el buen nombre de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, pero contraataca con nuevos comentarios

El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Presidente Petro y presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontrarían en Cúcuta el próximo 14 de marzo

Defensora del Pueblo, Iris Marín; y Gustavo Petro.

Duro choque entre el presidente Petro y la defensora del Pueblo por fallas en el sistema de salud: “La crisis de medicamentos es inocultable”

Efraín Cepeda, César Gaviria elecciones

Partido Liberal y Partido Conservador anunciaron que no votarán la consulta del 8 de marzo, SEMANA revela su estrategia para la primera vuelta

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Elecciones del 8 de marzo: cómo identificar delitos electorales y activar una denuncia formal

Noticias Destacadas