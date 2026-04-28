El presidente Gustavo Petro enfiló nuevamente baterías en contra de su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa. Aunque no mencionó su nombre directamente, sí criticó la gestión de ese país para enfrentar el narcotráfico. Petro ha sido duramente cuestionado en los últimos días por los múltiples atentados terroristas en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca y Cauca.

“¿Quién es el mayor exportador de cocaína hoy en el mundo? No es Colombia, que es el primer productor, pero el primer exportador de cocaína en el mundo se llaman los puertos ecuatorianos", afirmó Petro en una alocución realizada en la noche de este lunes, 27 de abril.

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Según explicó, esto se debería a la falta de gestión de Ecuador para controlar los puertos en ese país. “Es porque no se cuidan como sí cuidamos cada vez más las salidas y la incautación que se hace en altamar y en puertos en el mundo con inteligencia colombiana”, agregó el presidente colombiano.

Petro se desmarcó de la responsabilidad de los atentados y miró hacia Ecuador. Foto: Fotos de Francisco Calderón / El País

Petro dijo que los funcionarios de ese país dicen “mentiras”, haciendo referencia a su visita Manta, sobre la que se ha dicho que supuestamente el presidente conversó con personas cercanas a alias Fito, lo cual volvió a negar.

“Dijeron que fue Fito el que mi escolta entró a la casa. Nosotros tenemos todas las pruebas de quién entró, una sola persona, a ayudarme a hacer mi libro y de que no entró nadie más a mi casa sino la comida que traían mis escoltas”, agregó Petro.

El mandatario criticó que la inteligencia de Ecuador, supuestamente, habría filtrado información errónea a la prensa ecuatoriana y eso sería replicado por medios del país.

Además, Petro dijo que, presuntamente, los explosivos que estarían siendo detonados en el país le estarían llegando a la denominada Junta del Narcotráfico y que provendrían de Ecuador.

Petro lanzó una alerta porque considera que estos ataques violentos serían un acto de “sabotaje” desde el país vecino para que “gane la extrema derecha”, aunque aclaró que se trata de una “hipótesis a confirmar”, pero “cada vez más estrecha”.

El presidente dijo que tiene la hipótesis de que los explosivos provendrían de Ecuador. Foto: Fotos de Francisco Calderón / El País

A pesar de esa evasión de la responsabilidad, Medicina Legal confirmó la muerte de por lo menos 20 personas y más de 30 heridos tras los ataques en la vía Panamericana en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, luego de un atentado realizado por estos grupos armados criminales.

El director de la Policía el general William Rincón Zambrano, respondió por estos hechos. “Mucha gente cuestiona eso, pero a veces no conocen en realidad cómo se hace la inteligencia. Nosotros teníamos marcado, más o menos, más de 22 puntos, donde posiblemente se iban a presentar algunas acciones”, dijo el general.