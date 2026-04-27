Petro defendió su polémico viaje a Manta: alias Fito “no es tan estúpido” de meterse a la cabaña donde estaba escribiendo un libro

Este lunes 27 de abril, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la polémica que sigue creciendo por su estadía en Manta, Ecuador, luego de asistir a la posesión de su homólogo de ese país, Daniel Noboa.

En esta ocasión, el jefe de Estado respondió a una investigación publicada por un medio ecuatoriano, en la que nuevamente se pone en duda el viaje que realizó a Manta y en la que se menciona a alias Fito.

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“Bajo el título: ‘Prensa de Ecuador revela los detalles de la visita del presidente Gustavo Petro a Manta en 2025’, Caracol repite el informe falso y comete esa cadena de falsedad contra mí, por creerle, sin entrevistarnos, a una prensa extranjera dominada por los grandes empresarios del Ecuador y su extrema derecha en el gobierno, que actúa como la de aquí”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó en un mensaje publicado en su cuenta personal de X: “Efectivamente, los hechos son del día de mi visita oficial al acto de posesión del presidente Noboa, al que asistí y por el que pedí permiso al Congreso. Asistí a sus dos actos de posesión y en el primero fui el único que llegó”.

“Por protocolo internacional, los jefes de Estado son cuidados por sus propias escoltas, a las que se les otorga un permiso especial, y por la fuerza pública del país anfitrión. Ambas fuerzas se mantienen coordinadas y cuidan día y noche al presidente invitado hasta su partida”, insistió el jefe de Estado.

Además, indicó: “El periódico ecuatoriano informa que vio movimientos extraños de los carros de mis escoltas llevando diversas personas que suponen que era Fito; es solo una suposición estúpida, engañada o hecha por el presidente Noboa, a quien no le gustó que yo considere al exvicepresidente Jorge Glas del Ecuador y ciudadano colombiano como un preso político. He solicitado que ni en América Latina y el Caribe ni en los EE. UU. existan presos políticos porque violan el derecho internacional y la Convención Americana; de eso hablamos también en Caracas”.

“El presidente Noboa escogió una vía antidemocrática para tratar a su oposición, está matando de hambre al ciudadano colombiano Jorge Glas en prisión y le quitó la legalidad política, retirando la personería jurídica del partido de oposición más grande dirigido por Rafael Correa. En Ecuador existe un profundo lawfare, usando la justicia para perseguir la política. También lo hacen en Colombia”, insistió Gustavo Petro.

Sumado a ello, recalcó: “El bandido Fito, que se capturó también en mi Gobierno en Colombia, no es tan estúpido como para meterse en un cerco que tenía la Policía y el Ejército ecuatorianos permanentemente alrededor de la cabaña —no lujosa, solo hecha en madera— donde yo estaba escribiendo mi libro”.

“Lo que vio la inteligencia ecuatoriana presente entre la fuerza pública de ese país, destinada a mi cuidado o a mi vigilancia ilegal —como bien muestra el informe de Noticias Uno—, que fue hasta el sitio exacto y grabó, y encontró videos de los vecinos que no sabían por qué tanto alboroto de tanquetas de guerra y vehículos blindados del Ejército y la Policía ecuatoriana, fue cómo habían rodeado por varias cuadras todo el perímetro de la cabaña donde estaba”, manifestó Petro.

Así mismo, el presidente colombiano dio a conocer que su esquema de seguridad “hará un comunicado oficial firmado por el jefe de mi seguridad, el general (r) Guatibonza, describiendo con exactitud las maniobras que ellos mismos hicieron, y que no fue sino llevarme la comida comprada en el pueblo de Manta y a la persona que me ayuda en la escritura de mi libro. Esa persona está lista a declarar bajo gravedad de juramento ante la justicia correspondiente y demostrar que era la única que me acompañaba”.

“Más abajo publicaré un párrafo del libro que aún no he podido terminar, para claridad de los lectores de esta nota. Versa sobre la acumulación ampliada del capital y la crisis climática, y sobre si el capitalismo puede o no superar la crisis que ha provocado y que lleva a la humanidad a su extinción”, insistió el mandatario colombiano.

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Y concluyó en el extenso mensaje, explicando más detalles de su visita a Manta: “Le solicito oficialmente a Noticias Caracol y Radio rectificar la noticia falsa que dio. Solo era entrevistar al jefe de mi escolta, que estuvo en Manta y se reunió con el gobernador de la provincia, a quien se le avisó oficialmente de mi llegada y permanencia durante los dos días festivos en que me quedé”.